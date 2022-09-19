【英女王國葬】索價近20萬賣瞻仰手帶 英女稱價錢合理

英國大批民眾前往倫敦國會大廈西敏廳，瞻仰英女王伊利沙伯二世的靈柩。由於人數眾多，政府派發手帶確認排隊人士能夠入內瞻仰。一名女子在網上出售手帶，索價高達2.2萬英鎊，並強調自己開價十分合理。

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手帶近日成為網上熱賣二手品，英媒發現有人在拍賣及購物網站eBay上，以10萬英鎊（約89.4萬港元）開售。北倫敦35歲女子Sakeena亦有出售自己的手帶，並索價2.2萬英鎊（約萬19.7港元）。

來自香港的Sakeena堅稱要價合理，指現時即使想得到手帶已經十分困難，她親身排過隊，在瞻仰英女王靈柩前幾乎暈倒。不過，Sakeena認為要價10萬英鎊實屬過貴。Sakeena承諾，會捐出部分收益作慈善用途，因為她是癌症病人。

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45歲女子Amanda亦標價600英鎊出售手帶，但坦承因為生活成本壓力面萌生賣手帶想法。

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大批網民批評高價開售瞻仰手帶，有人直指行為令人「嘔心」（disgusting）。據悉，有人排隊超過24小時，才能入內瞻仰英女王靈柩15分鐘。

eBay發言人其後表示，販賣瞻仰手帶布違平台政策，已把相關物品下架。eBay允許平台上出售體育活動及演唱會門票作為紀念品，但明令禁止出售大眾免費參與活動的相關物品。

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責任編輯：吳漢培