▲ 【英女王國葬】英女王國葬今舉行 有哪些渠道可以收看直播？

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）國葬會在周一（9月19日）舉行，預計當地時間上午11時（即香港時間晚上6時）在倫敦西敏寺開始儀式，包括美國總統拜登等多國政要將出席女王國葬。

過去英國與香港關係特殊，早前英國駐香港總領事館設弔唁冊供公眾悼念英女王，吸引大群香港人排隊吊唁英女王。今日遠在香港的市民可以如何觀看英女王的國葬儀式？

BBC 直播

英國廣播公司（BBC）電視台將會播放英女王國葬內容，然而並非所有香港人也有訂閱收費電視可觀看BBC，而且香港用戶不能夠收看BBC網絡電視平台BBC iPlayer。不過BBC 在網站架設英女王逝世專頁，現時正直播西敏寺及相關英女王逝世新聞，料屆時也會現場直播國葬儀式。

BBC 專頁連結可【按此】

C-SPA YOUTUBE 直播

美國公共事務衛星有線電視網（C-SPAN）將在英國時間早上10時30分（香港時間下午5時30分）開始在其YouTube 帳戶上直播葬禮。香港用戶可以透過手機或者電腦YouTube 收看直播。

YOUTUBE 直播連結可【按此】

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編輯：李哲毅