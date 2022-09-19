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【Uber】就上周黑客入侵調查　Uber：沒有洩漏敏感資料

科技 13:00 2022/09/19

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為儲存大量客戶資料，許多企業都已採用雲端數據庫統一整理，卻反令雲端數據庫成為黑客的首要攻擊目標之一。Uber上周承認內部系統遭個別黑客入侵，但就強調Uber客戶及其信用卡等敏感資料未有被洩漏。

【黑客入侵】新加坡星巴克客戶資料遭外洩　涉及出生日期、住址及手機號碼

Uber於上周四（15日）表示，黑客透過入侵一名員工的Uber內部通訊服務Slack帳號並發送訊息，以獲得訪問其他內部系統的權限。黑客更於員工內部訊息頁面上，發布一張露骨照片。

據外媒《紐約時報》報道，涉事的黑客自稱18歲，除提供了數張電子郵件、雲端儲存和代碼儲存庫的截圖證明他已成功入侵Uber的資料庫外，還直言Uber的「安全性很弱」。

有兩名未獲授權公開發言的員工匿名表示，Uber員工被指示不要使用Slack，並發現其他內部系統無法訪問。

屬個人行為  非組織攻擊

雖然有安全研究人員指黑客可以在內部向員工傳送有關系統被入侵的訊息，並將截圖分享給了安全研究人員，是表明了他已獲得對Uber儲存客戶和財務數據的雲端系統的訪問權限。但Uber就入侵事件進行調查後指，事件只由一名黑客所為，非有組織的攻擊，並強調Uber客戶的敏感資料並沒洩露。

【網絡安全】財務與資安團隊溝通不足　71%企業因網絡事故損失逾3900萬元

【黑客入侵】報告：逾77%零售企業曾遭勒索軟件攻擊　按年大增75%

責任編輯：殷凱怡

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