【ESG】廠商會推ESG+約章　助企業實現可持續發展

▲ 香港中華廠商聯合會（廠商會）宣布推出「ESG+約章」計劃，現正接受申請。(資料圖片)

環境保護、社會責任及公司管治（ESG）愈見重要，不同行業皆正朝方向發展，為提升工商界對可持續發展理念和實踐的重視，香港中華廠商聯合會（廠商會）宣布推出「ESG+約章」計劃，現正在廠商會會董和會員間試行，目標邁向2050年碳中和。

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廠商會主辦的「ESG+約章」計劃，將由香港品牌發展局擔任合作機構、香港生產力促進局及廠商會檢定中心作為策略伙伴，以及香港聯合國教科文組織協會作為支持機構。廠商會將聯同其他服務機構、專業認證團體等，向參與計劃的企業或機構提供宣傳、培訓、技術諮詢、審核認證、品牌創建、企業聯繫等全方位的支援，讓參與計劃的企業或機構除了可以樹立積極推廣、踐行ESG的先行者形象，亦可汲取可持續發展的先進理念，逐步邁向更高階的碳審計及碳交易等標準。

申請費用500元起

計劃現時進入試行階段，由即日起至2022年12月31日，廠商會及品牌局會員、屬下單位及分公司客戶（包括廠商會檢定中心）、策略伙伴及支持機構等申請約章只需港幣500元（其他公司特價港幣600元）。該計劃亦是廠商會慶祝香港回歸祖國25周年暨廠商會88周年誌慶的項目之一，鼓勵業界坐言起行，透過簽署約章和訂立行動承諾，以提升在環境保護、社會責任及公司管治（ESG）表現。

廠商會會長史立德已參加計劃並表示，廠商推出一系列項目以支持國家雙碳目標及香港2050年前邁向碳中和行動，「ESG+約章」計劃就是當中首個落實項目。另廠商會檢定中心在秘書處及各分處將進行碳審計評估，並會逐步實施固體廢物處理、使用環保及節能燈管、減少使用紙張及推行無紙化營運等措施，為減少辦公室碳排放付諸行動。

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責任編輯:王浩賢