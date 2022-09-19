【食米加價】泰國、越南擬出口食米加價２成？　米行商會：需留意11月收成期

▲ 香港米行商會理事長陳建年表示，本港米價維持穩定。（資料圖片）

繼印度本月對部分出口大米徵收20%關稅後，有外電報道指越南和泰國，將於下月初開會商討提高出口大米售價，料米價升幅高達2成。不過，香港米行商會理事長陳建年表示，本港米價維持穩定，又認為兩地政府難以合作提價。

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據日經中文網報道，由於肥料、農藥等種植食米的成本上升，故越南和泰國兩地的政府官員將會在下月討論食米出口價格，料抬價約2成。泰國和越南亦是本港最主要的食米進口地，截至8月底，兩地食米分別佔本港食米供應的58.4%及23.3%。

香港米行商會：兩地難以合作提價

雖然外電報道指兩國已同意合作提高出口米價，但香港米行商會理事長陳建年接受本報訪問時則表示，食米貿易的價格是由商戶按供求決定，兩地政府難以合作提價。他又解釋，出口價格主要視乎食米收成，如泰國將會於11月開始收割，現階段亦未收到失收的消息，相信本港進口米價將維持平穩。

除此之外，陳建年亦提到，其他因素或有機會影響價格，包括除蟲劑、運輸成本等。而且進口米價與零售價之間的差距，也要視乎本港的經營成本；暫時仍維持穩定。

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記者：葉泳珊