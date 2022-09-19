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【美股期貨】美10年期債息越3.5厘　創11年高　道指期貨跌248點　納指期貨跌0.9%（不斷更新）

股市 20:19 2022/09/19

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美股動態不斷更新

美國10年期債息升穿3.5厘，創2011年以來高位，1年期債息4.04厘，因反映儲局本周再大手加息的預期。

市場對經濟衰退憂慮加劇，高盛及惠譽先後下調對美國明年經濟增長預測，國際油價偏軟，布蘭特期油跌穿每桶90美元，紐約期油亦跌超過1%。

美股期貨下跌，道指期貨跌248點，納指期貨跌0.9%。

本周焦點勢落於聯儲局將本港時間周四凌晨2時公布議息結果。至於美國今日將會公布9月NAHB房產市場指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【美股一周前膽】聚焦聯儲局議息　高盛下調美國經濟增長預測（附數據表）

【環球加息】本周11家央行議息　儲局料加息0.75厘　港息將本周期首次跟加

即市走勢︰

【20：18】美國10年期債息升穿3.5厘，創2011年以來高位，道指期貨跌248點，納指期貨跌0.9%

【18：30】道指期貨跌303點，納指期貨跌127點或1.1%

【12：20】道指期貨跌36點，報30886點；標指期貨跌7點，報3882點；納指期貨跌50點或0.4%，報11883點。

【12：14】【中概股】拼多多推商家出海扶持計劃　將投資百億助內地製造業直連海外市場

【11：32】【歐洲能源危機】瑞信：歐洲天然氣儲備已逾80%料足夠冬季使用　調升今年下半年LNG基準價50%

【10：57】【bitcoin】比特幣跌穿19000美元、以太幣勁插1成　分析料市場觀望美國加息

【10：27】【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁　美國或叫停向中國投資

【08：43】【增持美債】中國8個月來首次增持美國國債　持有量反彈至9700億美元

【08：09】【新股IPO】保時捷估值最多750億歐元　擬9月29日掛牌

【07：30】【美股焦點】Meta上周暴跌14%　逼近疫情大流行以來最低

【07：30】【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息　降明年美國經濟增長預測至1.1%

【07：30】【美股業績】高盛美國線上零售銀行業務Marcus　據報遭聯儲局審查

【07：30】美股上周五四巫日（Quadruple Witching Day），美滙指數一度重上110，英鎊兌美元再創37年新低。美股上周五全日向下，道指曾瀉411點或1.3%，納指一度跌2%，道指最終收跌139點或0.45% ，收報30822點；納指跌0.9%，收報11448點；標指跌0.7%，收報3873點。

聚焦美股議息結果 濠賭股爭賭牌走勢點睇？即睇【開市追揸沽】

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 美國聯儲局 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股

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