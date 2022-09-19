【美股期貨】美聯儲本周議息　經濟衰退預期加劇　道指期貨跌303點、納指期貨跌1.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場對經濟衰退憂慮加劇，高盛及惠譽先後下調對美國明年經濟增長預測，國際油價偏軟，布蘭特期油跌穿每桶90美元，紐約期油亦跌超過1%。美股期貨周一於亞洲時段顯著下跌，其中道指期貨跌303點，納指期貨跌127點或1.1%。本周焦點勢落於聯儲局將本港時間周四凌晨2時公布議息結果。至於美國今日將會公布9月NAHB房產市場指數。

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焦點新聞︰

【美股一周前膽】聚焦聯儲局議息 高盛下調美國經濟增長預測（附數據表）

即市走勢︰

【18：30】道指期貨跌303點，納指期貨跌127點或1.1%

【12：20】道指期貨跌36點，報30886點；標指期貨跌7點，報3882點；納指期貨跌50點或0.4%，報11883點。

【12：14】【中概股】拼多多推商家出海扶持計劃 將投資百億助內地製造業直連海外市場

【11：32】【歐洲能源危機】瑞信：歐洲天然氣儲備已逾80%料足夠冬季使用 調升今年下半年LNG基準價50%

【10：57】【bitcoin】比特幣跌穿19000美元、以太幣勁插1成 分析料市場觀望美國加息

【10：27】【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁 美國或叫停向中國投資

【08：43】【增持美債】中國8個月來首次增持美國國債 持有量反彈至9700億美元

【08：09】【新股IPO】保時捷估值最多750億歐元 擬9月29日掛牌

【07：30】【美股焦點】Meta上周暴跌14% 逼近疫情大流行以來最低

【07：30】【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息 降明年美國經濟增長預測至1.1%

【07：30】【美股業績】高盛美國線上零售銀行業務Marcus 據報遭聯儲局審查

【07：30】美股上周五四巫日（Quadruple Witching Day），美滙指數一度重上110，英鎊兌美元再創37年新低。美股上周五全日向下，道指曾瀉411點或1.3%，納指一度跌2%，道指最終收跌139點或0.45% ，收報30822點；納指跌0.9%，收報11448點；標指跌0.7%，收報3873點。

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即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩