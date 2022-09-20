【美股期貨】美債息抽升　納指期貨跌0.7%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國聯儲局開始一連兩日的議息，並將於香港時間周四凌晨公布議息結果，市場繼續反映美國加息預期，美國10年期債息再突破3.5厘，2年期債息一度升穿4厘。

30年期債息升至3.585厘，創2014年4月以來最高。

美滙指數續弱，環球貨幣受壓，美滙指數升見109.92，日圓、歐元跌0.3%，歐元再跌穿1算水平。

美股期貨偏軟，道指期貨跌164點，納指期貨跌0.7%。

美國8月新屋開工為157.5萬戶，按月升10.2%，遠高於預期的152.7萬戶，前值由144.6萬戶下修至140.4萬戶。美國8月營建許可按月跌10%至151.47戶，為2020年8月以來新低，低於預期的160.4萬戶，前值為167.4萬戶上修至168.5萬戶。

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即市走勢︰

【20：35】【美國經濟數據】美國8月新屋開工遠超預期 8月營建許可創逾2年低

【20：27】30年期債息升至3.585厘，創2014年4月以來最高。納指期貨跌0.7%。

【19：03】【貨幣戰】消息指台公股銀行入市沽美元 台幣結束5連瀉

【18：00】道指期貨跌105點，報31012點，納指期貨跌0.5%。

【17：36】【歐洲經濟】滙豐環球研究：歐英均面對經濟衰退風險 料歐元英鎊滙價年內仍未見底

【12：16】道指期貨升63點，報31180點；標指期貨升9點，報3926點；納指期貨升33點或0.3%，報12057點。

【10：47】【美國加息】德銀預測美國明年首季加息至接近5厘 股市或遭遇極沉重打擊

【10：33】【TSLA】馬斯克：將為Starlink尋求豁免伊朗制裁

【09：17】【美股焦點】美國總統拜登一句話 疫苗股應聲下挫

【08：04】【AAPL】郭明錤預判iPhone 14 Pro暢銷兼要增產 料未來數周內加單

【07：53】【美股焦點】福特警告第三季度成本將增加10億美元 受累通脹及供應鏈問題

==以下9月15日（周四）股市==

潛在經濟衰退的影響延伸到商品市場，傳阿聯酋計劃增加原油產量，到2025年增至每日500萬桶。消息指石油輸出國組織及盟友（OPEC+）8月每日產量較目標減少358萬桶，油價大幅波動。國際油價昨一度顯著下跌，布蘭特期油曾挫逾3%，跌穿每桶90美元，午市收復失地，最新報91.81美元，倒升0.5%；紐約期油報85.09美元，倒升0.4%。

即睇美股收市：

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儲局議息會議前，美股先跌後升，道指早段曾挫263點，截至今晨4時（即收市），道指升197點，報31019點，成分股耐克和蘋果至少漲逾2%領跑；標指升26點，報3899點；納指升86點或0.76%，報11535點。美滙指數最新報109.59。美國10年期債息一度升穿3.5厘，創2011年以來高位，1年期債息4.04厘，反映儲局本周再大手加息的預期。

本周焦點勢落於聯儲局將本港時間周四凌晨2時公布議息結果。

美國9月NAHB房產市場指數為46，創2020年5月以來新低，也低於預期的47，前值為49，該指數已連跌9個月，創2007年美國樓市崩塌以來最大跌幅。

焦點新聞︰

【美股一周前膽】聚焦聯儲局議息 高盛下調美國經濟增長預測（附數據表）

【環球加息】本周11家央行議息 儲局料加息0.75厘 港息將本周期首次跟加

即市走勢︰

【04：19】福特汽車表示正觀望零部件短缺，對第三季度業績的影響。當前仍有4至4.5萬輛車的庫存水平。第三季度稅前利潤預計在14至17億美元，全年稅前利潤在115至125億美元。通脹相關因素在第三季度帶來約10億美元的額外成本。

【04：00】美股周一止跌反彈，道指初步收漲逾百點，成分股耐克和蘋果至少漲逾2%領跑。標普原材料、非必需消費品等板塊漲逾1%。

【03：14】標普500指數延續漲幅，升至即市高位，漲幅達0.5%。

【03：10】蘋果公司：已經意識到攝像頭存在問題，下周將發布iPhone 14 pro相機抖動問題的修復方案。

【02：52】波音公司預計中東航空市場的飛機規模到2041年將翻倍，屆時將擴充至3400架飛機，又預計中東各大航空公司將採購2980架新飛機。

【02：34】國際評級機構惠譽：2023年全球經濟增長放緩，將給許多行業和企業的銷售和利潤率帶來壓力。

【02：32】紐約10月原油期貨收漲0.62美元，漲幅0.73%，報85.73美元。

【01：58】MLIV Pulse最新調查顯示，投資者看空10年期美國國債

【01：45】紐約12月黃金期貨收跌0.3%，報1678.20美元。

【01：08】市場消息透露，德國能源巨頭萊茵集團（RWE）和Uniper就採購卡塔爾液化天然氣（LNG）接近達成長期協議。

【00：54】據市場消息，荷蘭政府將對能源實施價格上限。

【00：45】意大利中右翼政黨聯盟領導人薩爾維尼表示，應當向該國企業界提供300億歐元政府補貼，來幫助其應對冬季將臨所面對能源費用支出壓力，否則，一旦引發經濟雪崩，後果將更不可收拾。目前，薩爾維尼領導的政黨聯盟在民調中大幅領先，不出意外他有望在9月25日大選後出任意大利下一任總理。

【00：04】小鵬汽車（美：XPEV）漲逾7%，報15.605美元。據小鵬汽車官方微博，城市NGP已開始在廣州試點，陸續推送給部分小鵬P5用戶。因為城市的政策不同，目前只在廣州進行試點，待相關手續報備並審批完成，會盡快全量發布。

【00：02】德國商業銀行（Commerzbank）分析師在給客戶的報告中寫道，雖然對5月歐洲央行終端利率的預期升至2.75厘，但由於歐洲央行成員暗示溫和的經濟衰退，不會阻礙再採取幾次重大緊縮行動，短債看起來仍將面臨壓力。

【23：58】紐約期油脫離美股盤前錄得9月8日以來最低位81.73美元，收復日內稍早失地，並轉而上漲，重返85美元上方。

【23：45】歐股收市升跌不一，德股升0.49%，法股跌0.26%，英股跌0.62%，泛歐STOXX 600指數跌0.09%

【23：33】知名蘋果分析師郭明錤發文指出，蘋果已要求鴻海將iPhone 14的生產線切換到iPhone 14 Pro機型，相當於將第四季度iPhone 14 Pro出貨量預測提升10%左右。

【22：50】美股倒升，道指曾跌263點，其後倒升129點，納指亦曾跌1%，到倒升0.2%。油價一度受衰退消息困擾，曾跌3%，紐約期油低見81.73美元，布蘭特期油低見88.5美元，其後收復大部份失地，僅跌0.4%。

【22：26】德國聯邦政府發言人表示，總理朔爾茨將於本月24日出訪沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾三個阿拉伯國家，尋求能源問題的解決方案。德國希望能夠盡快從卡塔爾購買更多的液化天然氣。

【22：06】道指最多跌263點，其後跌幅收窄，現跌65點， 納指跌0.4%

【21：31】道指跌249點 納指跌0.9%

【21：23】美國阿聯酋傳計劃增加原油產量，2025年增至每日500萬桶，2030年增至600萬桶，整體增加10%。

【20：18】美國10年期債息升穿3.5厘，創2011年以來高位，道指期貨跌248點，納指期貨跌0.9%

【18：30】道指期貨跌303點，納指期貨跌127點或1.1%

【12：20】道指期貨跌36點，報30886點；標指期貨跌7點，報3882點；納指期貨跌50點或0.4%，報11883點。

【12：14】【中概股】拼多多推商家出海扶持計劃 將投資百億助內地製造業直連海外市場

【11：32】【歐洲能源危機】瑞信：歐洲天然氣儲備已逾80%料足夠冬季使用 調升今年下半年LNG基準價50%

【10：57】【bitcoin】比特幣跌穿19000美元、以太幣勁插1成 分析料市場觀望美國加息

【10：27】【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁 美國或叫停向中國投資

【08：43】【增持美債】中國8個月來首次增持美國國債 持有量反彈至9700億美元

【08：09】【新股IPO】保時捷估值最多750億歐元 擬9月29日掛牌

【07：30】【美股焦點】Meta上周暴跌14% 逼近疫情大流行以來最低

【07：30】【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息 降明年美國經濟增長預測至1.1%

【07：30】【美股業績】高盛美國線上零售銀行業務Marcus 據報遭聯儲局審查

【07：30】美股上周五四巫日（Quadruple Witching Day），美滙指數一度重上110，英鎊兌美元再創37年新低。美股上周五全日向下，道指曾瀉411點或1.3%，納指一度跌2%，道指最終收跌139點或0.45% ，收報30822點；納指跌0.9%，收報11448點；標指跌0.7%，收報3873點。

聚焦美股議息結果 濠賭股爭賭牌走勢點睇？即睇【開市追揸沽】

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責任編輯︰梁浩碩