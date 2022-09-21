【美股期貨】普京︰實施部分動員　道指期貨轉跌73點、納指期貨跌0.3%　聯儲局將公布議息結果（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨2時公布議息結果，俄羅斯總統普京宣布俄國實施部分動員，美股期貨周三亞洲時段轉向下，道指期貨跌73點，納指期貨跌0.3%。除公布議息結果外，美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、8月二手樓銷售數據。

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即市走勢︰

【14：32】道指期貨跌73點，報30728點，納指期貨跌33點或0.3%，報11888點。

【14：30】俄羅斯總統普京宣布俄國實施部分動員，美股期貨向下，道指期貨最新升2點，報30803點；納指期貨跌4點，報11918點。

【烏克蘭戰爭】普京宣布「部分動員」、反斥西方勒索俄羅斯 油價金價止跌回升

【13：42】【日圓匯價】前日本財務省外匯主管：央行作匯率檢查後 可隨時進行外匯干預

【13：09】【美國加息】普徠仕：料聯儲局今次加息75基點 另需闡明加息步伐放緩至50基點之基本條件

【12：11】道指期貨升35點，報30836點；標指期貨升4點，報3877點；納指期貨升12點或0.1%，報11934點。

【11：37】【投資銀行】大摩涉未能保障客戶資料 藏客戶身份訊息的伺服器在拍賣網售出 被美SEC罰3500萬美元

【10：50】【美股焦點】GAP裁減約500個職位 涉及三藩市、紐約及亞洲辦事處 股價跌逾3%

【07：52】【美國加息】聯儲局公布議息結果前夕 利率期貨顯示加息0.75厘機會有多大？

【07：51】【美股焦點】「末日博士」魯賓尼：美國今、明年陷經濟衰退 標指恐挫40%

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、 澳博控股、 浙江世寶

==以下9月20日（周二）股市==

俄羅斯推動盧甘斯克等俄國控制範圍內，發動公投，烏克蘭軍隊雖然已從中收復大片土地，俄羅斯隨即發動公投，欲奪回土地控制權，頓涅茨克和盧甘斯克這兩個共和國及赫爾松、札波羅熱地區宣布將在9月23至27日舉行入俄公投。普京原本周二發表重要講話，但講話已推遲致周三。

即睇美股收市：

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俄國前總統梅德韋傑夫表示，入俄將是「不可逆轉的」，並使俄羅斯能夠在新獲得的領土上，使用「一切可能的武力進行自衛」。市場解讀，俄羅斯在保護領土上，暗示使用核武。研究機構R.Politik的創始人Tatiana Stanovaya指，普京正在向烏克蘭、美國和歐盟發最後通牒，暗示可能動用核武器。

烏克蘭國家能源官員表示，俄羅斯軍隊周一襲擊了該國南部 Mykolaiv 地區的一座核電站，儘管建築物遭到破壞，但其反應堆運行正常。

地緣危機升溫，拖累美股一度急瀉553點，美滙指數收市上110關，收報110.19，升幅達0.4%。俄羅斯股市瀉近1成。資金入債市避險，令美債息午後回順，2年期美債息續逼近4厘。市場繼續反映加息預期，10年期債息再突破3.5厘，高見3.58厘，創11年高，2年期債息高見3.99厘，創15年高。30年期債息升至3.6123厘，創2014年4月以來最高。

美國聯儲局開始一連兩天議息會議，道指一度挫逾550點，尾市跌勢收窄，本港時間今晨4時（即收市），道指跌313點或1%，報30706點；標指跌逾1.1%，報3855點，納指跌0.95%，報11425點。

歐洲股市周二先升後下滑，Stoxx 600收市挫1.1%。

福特汽車收跌12%，創2011年1月份以來最大單日跌幅。福特周一警告稱，當前季度與高通脹相關的供應商成本，比公司之前預估的高出10億美元。

美國聯儲局開始一連兩日的議息，並將於香港時間周四凌晨公布議息結果，歐洲央行及加拿大央行均放鷹，指將採取一切必要措施來遏制通脹。

美滙指數續強，環球貨幣受壓，歐元跌0.47%，歐元再跌穿1算水平；英鎊跌0.38%至1.1387。

歐洲央行行長拉加德表示，歐元區並未像美國一樣面臨需求驅動型的經濟過熱問題，薪資與物價彼此推高引發通脹正向循環的風險暫時可控。通脹大幅走高，並比預期更持久。歐洲央行已提前採取加息措施應對，力求將通脹率降回2%目標水平，不會坐視高通脹成為長期性問題。預計還將進一步加息，未來幾次政策會議仍有加息行動。

她續指，歐洲央行會在之後每次會議上逐次對加息作出決定，將基於通脹前景決定何時可以結束加息。

財經網站Forexlive評論拉加德發言指，沒有看到有任何關於利率的特別暗示，但周二公布的德國PPI報告（按月錄得7.9%，預期為1.6%，前值為5.3%）一定會讓歐洲央行感到非常焦慮，PPI報告表明歐元區衰退已成定局。

美國樓市數據轉旺，美國8月新屋開工以年率計為157.5萬戶，按月升10.2%，遠高於預期的152.7萬戶，前值由144.6萬戶下修至140.4萬戶。美國8月營建許可按月跌10%至151.7萬戶，為2020年8月以來新低，低於預期的160.4萬戶，前值為167.4萬戶上修至168.5萬戶。

即市走勢︰

【04：05】福特汽車（美：F）收跌12%，創2011年1月份以來最大單日跌幅。福特周一警告稱，當前季度與高通脹相關的供應商成本，較公司之前預估高出10億美元。

【03：49】熱門中概股漲跌不一，霧芯科技漲超5%，趣店、微博漲逾4%，滿幫、鬥魚漲逾2%，小鵬汽車、網易、富途控股漲逾1%，拼多多、理想汽車小幅上漲。嗶哩嗶哩、蔚來、阿里巴巴跌逾2%，知乎、愛奇藝、唯品會、騰訊音樂、每日優鮮、百度、京東小幅下跌。

【03：49】美股尾市跌幅收窄，道指跌253點或0.8%，報30766點；納指跌0.73%， 報11450點；標指跌40點或逾1%，報3859點

【03：26】美國白宮經濟顧問Deese表示，美國經濟毫無疑問正處於過渡期，前景存在不確定性，但就業市場非常強勁。

【03：13】微軟（美：MSFT）宣布本季度股息為每股0.68美元，比上一季度增加了6美仙或10%。

【03：03】加拿大央行：將採取一切必要措施來遏制通脹。

【03：03】消息人士：沙特兩名宇航員將乘坐SpaceX太空艙前往國際空間站，該任務計劃在2023年初進行。

【02：31】紐約10月原油期貨收跌1.28美元，跌幅1.49%，報84.45美元，創近兩周新低 。

【01：42】歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行會在之後每次會議上逐次對加息作出決定，將基於通脹前景決定何時可以結束加息。

【01：42】歐元兌美元維持0.6%的跌幅，交投於0.9960附近，歐洲央行行長拉加德在聯儲局FOMC貨幣政策會議開幕之際表示，預計歐洲央行未來幾次會議將繼續加息。

【01：39】紐約12月黃金期貨收跌0.4%，報1671.10美元。

【01：17】英鎊兌美元擴大跌幅觸及即市低位1.1367，跌0.56%，此前莫斯科證交所宣布暫停英鎊交易。

【00：38】市場消息：「SPAC之王」Chamath Palihapitiya關閉兩隻特殊目的收購公司（SPAC）工具——Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV和VI，因為無法及時為這兩隻SPAC找到目標公司。

【00：04】市場消息：美國服裝零售商Gap將削減500個工作崗位，Gap股價跌逾2%

【00：03】市場消息：赫茲租車與通用汽車簽訂電動汽車擴張協議，計劃未來5年從後者預定至多17.5萬輛電動汽車。通用汽車計劃到2025年實現北美年產100萬輛電動汽車。

【23：57】美國油氣服務商貝克休斯稱，全球當前面臨的「天然氣荒」仍將持續相當一段時間，要在近期內維持充足的天然氣供給仍是一項挑戰，而至少在當前，使用綠色的氫氣能源來取代天然氣仍是高度不可能。

【23：45】歐股收市普遍下跌，德股跌1.03%，法股跌1.35%，英股跌0.61%，泛歐STOXX 600指數跌1.09%

【23：40】亞特蘭大聯儲GDPNow模型今日將美國第三季度GDP增速預期，從9月15日的0.5%下調至僅0.3%

【23：35】英國國債價格續跌，2年期英債收益率抽升20基點至3.34%。

【23：03】知名蘋果分析師郭明錤發布Apple、iPhone 14與供應鏈的近期趨勢預測：在產線轉換後，iPhone 14 Pro系列出貨佔整體iPhone 14出貨量，在今年下半年達60–65% （相對先前預估55–60%）。iPhone 14 Pro Max佔整體iPhone 14出貨量約30–35%，為最受歡迎的iPhone 14機種。

【22：40】道指跌超過400點，曾失守30600點，標指跌1.3%，納指跌1.1%。

【21：56】道指曾跌402點，標指曾跌1.3%，納指曾跌1.1%

【21：30】美股三大指數開市下跌，道指跌241點，報30777點，納指跌0.8%。

【21：20】【通脹危機】加拿大8月CPI放緩至7% 加息有望減至0.5厘

【20：53】美滙指數突破110關

【20：35】【美國經濟數據】美國8月新屋開工遠超預期 8月營建許可創逾2年低

【20：27】30年期債息升至3.585厘，創2014年4月以來最高。納指期貨跌0.7%。

【19：03】【貨幣戰】消息指台公股銀行入市沽美元 台幣結束5連瀉

【18：00】道指期貨跌105點，報31012點，納指期貨跌0.5%。

【17：36】【歐洲經濟】滙豐環球研究：歐英均面對經濟衰退風險 料歐元英鎊滙價年內仍未見底

【12：16】道指期貨升63點，報31180點；標指期貨升9點，報3926點；納指期貨升33點或0.3%，報12057點。

【10：47】【美國加息】德銀預測美國明年首季加息至接近5厘 股市或遭遇極沉重打擊

【10：33】【TSLA】馬斯克：將為Starlink尋求豁免伊朗制裁

【09：17】【美股焦點】美國總統拜登一句話 疫苗股應聲下挫

【08：04】【AAPL】郭明錤預判iPhone 14 Pro暢銷兼要增產 料未來數周內加單

【07：53】【美股焦點】福特警告第三季度成本將增加10億美元 受累通脹及供應鏈問題

==以下9月19日（周一）股市==

潛在經濟衰退的影響延伸到商品市場，傳阿聯酋計劃增加原油產量，到2025年增至每日500萬桶。消息指石油輸出國組織及盟友（OPEC+）8月每日產量較目標減少358萬桶，油價大幅波動。國際油價昨一度顯著下跌，布蘭特期油曾挫逾3%，跌穿每桶90美元，午市收復失地，最新報91.81美元，倒升0.5%；紐約期油報85.09美元，倒升0.4%。

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儲局議息會議前，美股先跌後升，道指早段曾挫263點，截至今晨4時（即收市），道指升197點，報31019點，成分股耐克和蘋果至少漲逾2%領跑；標指升26點，報3899點；納指升86點或0.76%，報11535點。美滙指數最新報109.59。美國10年期債息一度升穿3.5厘，創2011年以來高位，1年期債息4.04厘，反映儲局本周再大手加息的預期。

本周焦點勢落於聯儲局將本港時間周四凌晨2時公布議息結果。

美國9月NAHB房產市場指數為46，創2020年5月以來新低，也低於預期的47，前值為49，該指數已連跌9個月，創2007年美國樓市崩塌以來最大跌幅。

焦點新聞︰

【美股一周前膽】聚焦聯儲局議息 高盛下調美國經濟增長預測（附數據表）

【環球加息】本周11家央行議息 儲局料加息0.75厘 港息將本周期首次跟加

即市走勢︰

【04：19】福特汽車表示正觀望零部件短缺，對第三季度業績的影響。當前仍有4至4.5萬輛車的庫存水平。第三季度稅前利潤預計在14至17億美元，全年稅前利潤在115至125億美元。通脹相關因素在第三季度帶來約10億美元的額外成本。

【04：00】美股周一止跌反彈，道指初步收漲逾百點，成分股耐克和蘋果至少漲逾2%領跑。標普原材料、非必需消費品等板塊漲逾1%。

【03：14】標普500指數延續漲幅，升至即市高位，漲幅達0.5%。

【03：10】蘋果公司：已經意識到攝像頭存在問題，下周將發布iPhone 14 pro相機抖動問題的修復方案。

【02：52】波音公司預計中東航空市場的飛機規模到2041年將翻倍，屆時將擴充至3400架飛機，又預計中東各大航空公司將採購2980架新飛機。

【02：34】國際評級機構惠譽：2023年全球經濟增長放緩，將給許多行業和企業的銷售和利潤率帶來壓力。

【02：32】紐約10月原油期貨收漲0.62美元，漲幅0.73%，報85.73美元。

【01：58】MLIV Pulse最新調查顯示，投資者看空10年期美國國債

【01：45】紐約12月黃金期貨收跌0.3%，報1678.20美元。

【01：08】市場消息透露，德國能源巨頭萊茵集團（RWE）和Uniper就採購卡塔爾液化天然氣（LNG）接近達成長期協議。

【00：54】據市場消息，荷蘭政府將對能源實施價格上限。

【00：45】意大利中右翼政黨聯盟領導人薩爾維尼表示，應當向該國企業界提供300億歐元政府補貼，來幫助其應對冬季將臨所面對能源費用支出壓力，否則，一旦引發經濟雪崩，後果將更不可收拾。目前，薩爾維尼領導的政黨聯盟在民調中大幅領先，不出意外他有望在9月25日大選後出任意大利下一任總理。

【00：04】小鵬汽車（美：XPEV）漲逾7%，報15.605美元。據小鵬汽車官方微博，城市NGP已開始在廣州試點，陸續推送給部分小鵬P5用戶。因為城市的政策不同，目前只在廣州進行試點，待相關手續報備並審批完成，會盡快全量發布。

【00：02】德國商業銀行（Commerzbank）分析師在給客戶的報告中寫道，雖然對5月歐洲央行終端利率的預期升至2.75厘，但由於歐洲央行成員暗示溫和的經濟衰退，不會阻礙再採取幾次重大緊縮行動，短債看起來仍將面臨壓力。

【23：58】紐約期油脫離美股盤前錄得9月8日以來最低位81.73美元，收復日內稍早失地，並轉而上漲，重返85美元上方。

【23：45】歐股收市升跌不一，德股升0.49%，法股跌0.26%，英股跌0.62%，泛歐STOXX 600指數跌0.09%

【23：33】知名蘋果分析師郭明錤發文指出，蘋果已要求鴻海將iPhone 14的生產線切換到iPhone 14 Pro機型，相當於將第四季度iPhone 14 Pro出貨量預測提升10%左右。

【22：50】美股倒升，道指曾跌263點，其後倒升129點，納指亦曾跌1%，到倒升0.2%。油價一度受衰退消息困擾，曾跌3%，紐約期油低見81.73美元，布蘭特期油低見88.5美元，其後收復大部份失地，僅跌0.4%。

【22：26】德國聯邦政府發言人表示，總理朔爾茨將於本月24日出訪沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾三個阿拉伯國家，尋求能源問題的解決方案。德國希望能夠盡快從卡塔爾購買更多的液化天然氣。

【22：06】道指最多跌263點，其後跌幅收窄，現跌65點， 納指跌0.4%

【21：31】道指跌249點 納指跌0.9%

【21：23】美國阿聯酋傳計劃增加原油產量，2025年增至每日500萬桶，2030年增至600萬桶，整體增加10%。

【20：18】美國10年期債息升穿3.5厘，創2011年以來高位，道指期貨跌248點，納指期貨跌0.9%

【18：30】道指期貨跌303點，納指期貨跌127點或1.1%

【12：20】道指期貨跌36點，報30886點；標指期貨跌7點，報3882點；納指期貨跌50點或0.4%，報11883點。

【12：14】【中概股】拼多多推商家出海扶持計劃 將投資百億助內地製造業直連海外市場

【11：32】【歐洲能源危機】瑞信：歐洲天然氣儲備已逾80%料足夠冬季使用 調升今年下半年LNG基準價50%

【10：57】【bitcoin】比特幣跌穿19000美元、以太幣勁插1成 分析料市場觀望美國加息

【10：27】【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁 美國或叫停向中國投資

【08：43】【增持美債】中國8個月來首次增持美國國債 持有量反彈至9700億美元

【08：09】【新股IPO】保時捷估值最多750億歐元 擬9月29日掛牌

【07：30】【美股焦點】Meta上周暴跌14% 逼近疫情大流行以來最低

【07：30】【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息 降明年美國經濟增長預測至1.1%

【07：30】【美股業績】高盛美國線上零售銀行業務Marcus 據報遭聯儲局審查

【07：30】美股上周五四巫日（Quadruple Witching Day），美滙指數一度重上110，英鎊兌美元再創37年新低。美股上周五全日向下，道指曾瀉411點或1.3%，納指一度跌2%，道指最終收跌139點或0.45% ，收報30822點；納指跌0.9%，收報11448點；標指跌0.7%，收報3873點。

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責任編輯︰梁浩碩