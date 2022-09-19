【美股市況】油價跌3%後收復失地　道指納指齊倒升（不斷更新）

美股倒升，道指曾跌263點，其後倒升129點，納指亦曾跌1%，到倒升0.2%。

油價一度受衰退消息困擾，曾跌3%，紐約期油低見81.73美元，布蘭特期油低見88.5美元，其後收復大部份失地，僅跌0.4%。市場對經濟衰退憂慮加劇，高盛及惠譽先後下調對美國明年經濟增長預測。

美國10年期債息升穿3.5厘，創2011年以來高位，1年期債息4.04厘，因反映儲局本周再大手加息的預期。

本周焦點勢落於聯儲局將本港時間周四凌晨2時公布議息結果。

美國9月NAHB房產市場指數為46，創2020年5月以來新低，也低於預期的47，前值為49，該指數已連跌9個月，創2007年美國樓市崩塌以來最大跌幅。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【22：50】美股倒升，道指曾跌263點，其後倒升129點，納指亦曾跌1%，到倒升0.2%。油價一度受衰退消息困擾，曾跌3%，紐約期油低見81.73美元，布蘭特期油低見88.5美元，其後收復大部份失地，僅跌0.4%。

【22：06】道指最多跌263點，其後跌幅收窄，現跌65點， 納指跌0.4%

【21：31】道指跌249點 納指跌0.9%

【21：23】美國阿聯酋傳計劃增加原油產量，2025年增至每日500萬桶，2030年增至600萬桶，整體增加10%。

【20：18】美國10年期債息升穿3.5厘，創2011年以來高位，道指期貨跌248點，納指期貨跌0.9%

【18：30】道指期貨跌303點，納指期貨跌127點或1.1%

【12：20】道指期貨跌36點，報30886點；標指期貨跌7點，報3882點；納指期貨跌50點或0.4%，報11883點。

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【07：30】美股上周五四巫日（Quadruple Witching Day），美滙指數一度重上110，英鎊兌美元再創37年新低。美股上周五全日向下，道指曾瀉411點或1.3%，納指一度跌2%，道指最終收跌139點或0.45% ，收報30822點；納指跌0.9%，收報11448點；標指跌0.7%，收報3873點。

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責任編輯︰梁浩碩