【中概股】拼多多推商家出海扶持計劃　將投資百億助內地製造業直連海外市場

▲ 【電商平台】拼多多推商家出海扶持計劃 將投資百億助內地製造業直連海外市場

內地互聯網公司謀求進軍海外拓展版圖，電商平台拼多多（美：PDD）據報宣布，啟動「2022多多出海扶持計劃」，為製造業商家出海提供一體化服務方案，該計劃將投入百億資源，目前首期塑造100個出海品牌，扶持10000家製造企業直連海外市場。

有內媒引述多多出海扶持計項目負責人表示，中國製造業長期以來的問題是無法直接對接海外終端用戶的需求並獲取對應的價值，拼多多跨境電商業務冀以新技術有效消除貿易和物流的隔閡，直連海外需求側和內地供給側，助中國製造企業越過中間環節，直達海外消費者。

拼多多陳磊：藉鑒國內成功經驗 更好服務中國製造出海

拼多多董事長兼CEO陳磊表示，拼多多在國內消費市場已經成為中國製造業轉型升級的新動力，冀將藉鑒國內的成功經驗，加大科研技術投入，更好地服務於中國製造的出海事業。

今次拼多多發布的「2022多多出海扶持計劃」，將提供數碼現實融合、品牌孵化、物流支持、法律支撐、資源補貼等一體化服務，包括以下五大扶持舉措：

1、對於出海製造企業長期採取0保證金入駐，0佣金的優惠政策，持續讓利企業和商家； 2、投入價值百億資的源，聯合100個產業帶，首期塑造100個出海品牌，扶持10000家製造企業直連全球市場； 3、提供全方位的基礎設施服務，包括國內外倉儲、跨境物流以及售後服務等； 4、推出一體化的出海解決方案，包括語言文化、產品標準、知產服務、法律援助、貿易仲裁等； 5、開展「多多出海」專場培訓，針對不同類型的產品推出定制化課程

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編輯：李哲毅