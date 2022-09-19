【券商點睇】車險復甦趨勢強勁 中國財險或率先轉勢

天風證券指出，國內車險復甦趨勢強勁，財險保費持續向好。首8個月，財險保費收入延續復甦趨勢，中國太保（02601）、中國平安（02318）、中國人保（01339）的增速分別為12.2%、11.6%和9.8%，主要因汽車銷量持續高增推動。

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另中國財險（02328）的車險增速維持高速增長，單月按年增長9.2%，後續有望持續受益於汽車消費支持政策。該行認為，當前國內支持汽車消費政策明確，公司有望深度受益，預計全年增速為 8%左右。此外，公司降本增效各項舉措進一步強化，後續隨着費用配置效能的提升及市場定價優勢的強化，下半年綜合成本率（COR）有望延續改善態勢。

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雖然中國財險非車險增速放緩，但主要因基數效應，公司核保趨嚴主動壓降盈利較差業務，全年COR有望大幅改善實現承保盈利。首8個月非車險保費按年增12.6%，其中8月單月上升7.9%，往後有望恢復雙位數高增長。該行認為，車險復甦趨勢強勁，加上業務質量持續向好，看好估值修復動能充足的中國財險，測算 2022年公司股息率為 6%，相信未來估值將由市帳率約0.78倍，回歸至 0.9至1倍的區間。

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撰文：林衛