▲ 【中國經濟】瑞銀下調今年中國GDP至2.7% 關注年底兩個政策轉捩點

經歷半個月新冠疫情封控，人口多達2100萬的四川成都今日終可解封。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤將中國2022年GDP增速預測由3%下調至2.7%，並料第3季復甦力度遜預期。

縱使8月「三頭馬車」表現好過預期，但房地產及出口走弱，而8月底爆發的新一波疫情持續抑制9月經濟活動及人員流動，9月首兩周貨運指數按年下跌24%。汪濤認為新冠疫情仍在冬天及明年初肆虐，料明年GDP增長為4.6%，而該估計隱含明年3月內地防疫措施放寬，以及地產銷售回穩的情況。

關注年底兩會議 人幣或見7.15

她建議持續關注因第3季經濟走弱及房地產疲弱情況或促使中央未來數月推出更多寬鬆的措施。投資者宜留意十月底的二大會議及12月的中經會會議。她直言，一旦新冠疫情未能平息，相關防疫政策持續至2023年，中國GDP將再度低於目前預測水平。

至於人民幣方面，汪濤預料人民幣「破七」將會持續，今年底料見7.15，明年下半年或會有所改變，料重回7的邊緣。

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編輯：姚卓然