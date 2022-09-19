【發改委】全力落實穩經濟一攬子政策 發改委：加快推動促消費

國家發展改革委新聞發言人孟瑋在周一（19日）的發布會上表示，國家統計局發布的8月份經濟數據主要指標顯示，中國經濟總體延續了恢復發展態勢，其中有效投資持續擴大。在推進有效投資重要項目協調機制推動下，各有關部門加力推進有效投資，第一批3,000億元（人民幣，下同）政策性開發性金融工具已全部投放完畢。

【同場加映】溫股知新：港股預期反彈 個股仍然難揀

另一方面，居民消費穩步恢復，首8個月社會消費品零售總額累計增速由負轉正，汽車消費快速增長，根據汽車工業協會數據，8月份汽車銷量238.3萬輛，按年增長32.1%。8月規模以上工業增加值按年增長4.2%，比上月加快0.4個百分點，裝備製造業及新能源汽車、移動通信基站設備、太陽能電池等產品產量快速增長。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

孟瑋又表示，盡管主要指標呈現積極變化，但國內經濟恢復基礎仍不牢固，正處於經濟恢復緊要關口。發改委將全力以赴落實扎實穩住經濟的一攬子政策和19項接續措施。在促進消費方面，正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。在助企紓困方面，發改委將圍繞緩繳部分行政事業性收費和保證金、支持民營企業健康發展等重點，加快推動出台一批政策舉措，著力降低市場主體負擔，促進企業持續健康發展。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：林衛