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【英女王國葬】拜登稱世界因有英女王而更好 很榮幸曾經會面

環球社會熱點 12:07 2022/09/19

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英女王伊利沙伯二世的國葬於當地時間周一（19日）正式舉行，各國領袖前往出席。美國總統拜登夫婦周一前往悼念英女王，拜登表示世界因擁有英女王而變得更好。拜登透露，他曾向英王查理斯三世指，英女王以後亦會與他同在。

英女王公眾瞻仰靈柩已截龍 人龍蜿蜒16公里 【下一頁】

拜登（Joe Biden）和太太吉爾（Jill Biden）周一到安放英女王靈柩的西敏廳（Westminster Hall）表達敬意。拜登表示，所有英國人乃至世界各地因能擁有她70年而感到幸運，世界因她而變得更好。

拜登表示，很榮幸曾與英女王會面。他亦被問及為何英女王令他想起母親，拜登回應指是英女王與人交流的方式，令人感覺會問候他人並隨時提供協助。拜登亦指，英女王給予他人最深刻印象是致力於服務，提醒眾人所有人都有能力令事情變得更美好。

查理斯三世感動民眾悼亡母 王宮發「新照」 【下一頁】

拜登強調心與英國王室及查理斯（King Charles）一家同在，明白失去英女王會感覺留下巨大空洞，且或會認為永遠無法克服。拜登亦透露，曾向查理斯表示，英女王日後將永遠與他同在。

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責任編輯：李俊儀

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