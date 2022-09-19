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【券商點睇】留抵退稅壓力逐步緩解 財政最艱難時刻或過

股樓投資 15:15 2022/09/19

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中銀證券點評8月中國財政收支時表示，留抵退稅壓力緩解是公共財政收入增速反彈的重要原因。8月公共財政收入實現1.31萬億元（人民幣，下同），按年增長5.6%，為今年4月以來首度轉正；其中當月稅收收入實現1.06萬億元，按年增速由負轉正至8.94%，非稅收入規模為2,480億元，增長33.6%。

【同場加映】溫股知新：港股預期反彈 個股仍然難揀

此外，8月地方政府性基金收入規模5,991億元，按年下滑3%，降幅明顯收窄28.32個百分點；8月全國政府性預算支出8,978億元，按年下降8.8%，增速下滑29.29個百分點，地方政府性預算支出8,740億元，下降7.9%，增速下滑23.6個百分點，政府性基金預算支出力度有所放緩。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀予港股中性評級 建議留意4大投資主題逾10隻股份，請按【見下頁

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中銀證券認為，8月公共財政預算、政府性基金預算收支差額均有收窄，財政最「艱難」的時刻或已過去。一方面，隨着留抵退稅政策的大規模落地，增值稅對公共財政收入的支撐作用正逐步回歸；另一方面，8月國有土地使用權出讓金收入較7月「逆勢」增長768億元，使得當月地方政府性基金預算缺口明顯收窄，公共財政預算、政府性基金預算壓力均有明顯緩解；加上近期政策性開發性金融工具等增量政策較多，財政正在為後續「穩投資、促消費」等擴內需政策積蓄力量。

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撰文：林衛

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中國 增值稅留抵退稅 經濟

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