【英女王國葬】公眾瞻仰靈柩已截龍 人龍蜿蜒16公里

英女王伊利沙伯二世的國葬今日（19日）舉行，為期四日半的公眾瞻仰靈柩儀式將於當地時間早上結束。有大量民眾排隊等候瞻仰靈柩，人龍最長時一度蜿蜒16公里，但政府已經正式截龍。

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當局上周三（14日）起開放公眾瞻仰靈柩，瞻仰儀式將於當地時間今日早上6點半（本港時間下午1點半）結束。

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連日有大批民眾排隊爭相瞻仰英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），於高峰期更需排隊超過24小時。而人龍穿過倫敦市中心超過11公里，來到排隊路線尾站南華克公園（Southwark Park）時再蜿蜒近5公里，人龍全長接近16公里。

政府早前已敦促民眾不要再加入排隊，但在截龍前加入隊伍的民眾，都會獲發手帶保證可進入西敏廳瞻仰英女王靈柩。

當局最終於周日（18日）晚10點40分（本港周一清晨5點40分）正式截龍，政府發表聲明指排隊人數已達到上限，呼籲民眾不要嘗試加入排隊。

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來自薩福克郡的一對母女趕於最後一刻加入人龍，成為最後兩個可瞻仰英女王靈柩的民眾。人群也隨即響起一片熱烈的掌聲。

其後有多達數百名民眾錯失排隊機會，有民眾形容無法瞻仰靈柩使其心碎，也被迫改以另一種方式向英女王表達敬意。

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責任編輯：鄭錦玲