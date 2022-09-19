【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計

▲ iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的全新「動態島」互動介面設計成為是次新iPhone焦點，還開放予第三方開發者參與，打造更多「動態島」互動模式。（蘋果官網圖片）

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的全新「動態島」互動介面設計成為是次新iPhone焦點之一，蘋果（Apple）還開放予第三方開發者參與，打造更多「動態島」互動模式。一眾開發者陸續發揮創意，推出動態島遊戲及動態島養小動物等互動體驗。

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知名論壇Reddit閱讀器應用程式Apollo開發者Christian Selig日前在Twitter上，就分享了自己該應用程式中新增一「Pixel Pals」功能，讓不同小動物如貓、狗、刺蝟等，在動態島和屏幕頂之前的空隙，做出不同動作。

根據開發者Christian Selig的影片展示，當用戶透過Apollo瀏覽Reddit時，動態島上方將會出現一隻小貓，在島上走來走去。小貓在累的時候還會趴下睡覺，冒出「zzz」符號。

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責任編輯：張寶燕

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