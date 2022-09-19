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【英女王逝世】查理斯三世感動民眾悼亡母 王宮發「新照」

環球社會熱點 11:40 2022/09/19

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英女王伊利沙伯二世逝世後，大批民眾前往西敏廳瞻仰其靈柩。英王查理斯三世近日發表公開聲明，感謝全球所有悼念亡母的人士，稱對此大為感動。白金漢宮日前亦在國葬舉行前夕，發布英女王「新相」。

【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬聖喬治教堂 【下一頁】

查理斯三世（Charles III）在聲明中表示，在過去10日自己與妻子收到大批來自英國國內及全球的致哀及支持訊息，不少民眾大費周章只為哀悼亡母，他對此感到難以衡量的感動。

周一（19日）即為英女王國葬舉行之日，查理斯三世表示希望在國葬舉行前，向無數在如此憂傷時刻向英國王室及他本人展示支持及安慰的人士致謝。

【英女王國葬】喬治王子夏洛特公主出席 有一重要角色 【下一頁】

白金漢宮（Buckingham Palace）周日（18日）亦發布英女王「新相」。照片拍攝於今年5月，相中的英女王展露燦爛笑容。白金漢宮指照片是紀錄英女王成為英國王室史上首人登基達70年，周一將有數百萬人悼念她傳奇的一生。

英女王國葬於西敏寺（Westminster Abbey）舉行，為英國超過50年來首次舉行國葬，預計數十萬人會在倫敦街頭送別英國史上在位時間最長的君主。國葬完成後，靈柩將運回溫莎堡的聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行私人葬禮後，再與已故王夫菲臘親王（Prince Philip）合葬。

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責任編輯：吳漢培

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