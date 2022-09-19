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【英女王國葬】喬治王子、夏洛特公主將出席儀式　與王室成員一同步入西敏寺教堂

Hot Talk 11:41 2022/09/19

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【英女王國葬】喬治王子、夏洛特公主將出席儀式　與王室成員一同步入西敏寺教堂

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）國葬會在周一（19日）舉行，據報9歲喬治王子（Prince George）及7歲夏洛特公主（Princess Charlotte）將參加英女王的葬禮，並會與父母威廉王子及凱特王妃一同步入西敏寺教堂。

喬治王子與夏洛特公主分別是王位的第二及第三順位繼承人，將與國王查爾斯三世及哈里王子等王室成員人一起參加今天儀式。有英媒引述消息人士指，這是一個集體家庭決定，讓喬治王子與夏洛特公主在如此重要的場合中發揮核心作用。不過，現年4歲的路易王子料不會在場。

喬治王子與夏洛特公主以往親切地稱英女王為「甘甘」（Gan Gan）。報道指，喬治王子與夏洛特公主將先與母親凱特王妃及王后卡米拉乘車前往西敏寺教堂，當軍隊巡遊到達時，喬治王子與夏洛特公主將加入隊伍，陪同父母及其他皇室成員跟隨靈柩進入西敏寺教堂。

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