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【歐洲能源危機】瑞信：歐洲天然氣儲備已逾80%料足夠冬季使用　調升今年下半年LNG基準價50%

宏觀解讀 11:32 2022/09/19

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【歐洲能源危機】瑞信：歐洲天然氣儲備已逾80%料足夠冬季使用　調升今年下半年LNG基準價50%

俄羅斯關停北溪一號供氣後，市場關注歐洲能源供應問題。瑞信認為，歐洲今年第四季天然氣供應料短缺約350億立方米，明年則短缺約410億立方米，而目前歐洲天然氣儲備已逾80%，料可足夠冬季用，但基於天然氣供應仍緊張，故宏觀環境變化將會令氣價持續波動，調高第三季及第四季英國NBP天然氣價預測，預期第三季氣價升60%至45美元，第四季升78%至50美元，明年氣價升40%至35美元。

歐盟出台緊急干預市場措施方案　無提向天然氣價格設限【下一頁】

瑞信指，為填補俄氣供應，歐洲今年來增加進口液化天然氣（LNG）63%至1150億立方米，主要來自美國的進口LNG，導致全球LNG基準價格今年急升逾2倍，故此調高今年下半年LNG均價至50%至45美元，明年均價升77.8%至40美元。

瑞信：今年歐洲天然氣需求料減少9%

瑞信預期，今年歐洲天然氣需求料減少9%，即約500億立方米，2023年及2024年需求料分別減少230億立方米及40億立方米，並預期歐盟27國會自願減少使用天然氣。

由於氣價創新高，今年上半年歐盟的天然氣需求料減少11%至250億立方米，但天氣將左右天然氣需求，而且出現部分發電機組氣改油情況，煤炭使用量亦增加。瑞信指，隨能源效益改善，加上加快興建再生能源項目，預期自2030年起，歐洲有望減少對天然氣的倚賴。

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編輯：陳韻妍

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