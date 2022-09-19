▲ 【大行看法】高盛：中共20大料為股市帶來短期正面支持、看好A股多於H股 「國家隊」或有4000億閒置資金可部署

中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）將於10月16日召開。高盛中國首席策略分析師劉勁津及其團隊發表報告指，歷史上，二十大會議為經濟及股市帶來短期正面支持，有利的政治周期是該行一直對中國股市保持積極樂觀的原因之一，看好商品相關周期股及部份消費股，因表現通常優於基準5至10%，但隨大會臨近，防守股及金融股會滯後。

不過，歷史是否在今年重演存不確定因素，主因第一、從領導層變換的角度來看，中國國家主席習近平可能會打破兩屆任期的傳統，該行留意到若委書記職位沒有變化，1997年、2007年和2017年的會議舉行前，中國股市的表現往往較領導換屆的年份更佳。惟高盛補充，強勁的增長可能是由其他非政治因素推動。

第二、中國主張清零政策，據高盛經濟師估計，截至9月16日，29%的中國經濟因封控受到一定程度的影響。而且，疊加房地產市場持續面對逆風，故高盛預期中國經濟增長預測為3%，低於市場預期的3.5%，並對於上市公司盈利前景持謹慎態度，料增長為零，而今年上半年不計金融及能源行業，企業盈利下降了6%。

「國家隊」可在信心下行時為A股提供支持

對於二十大前的投資部署，高盛看好A股多於H股，因投資於A股的外資少於5%，歷來對外部風險不太敏感，包括在權衡通脹及增長的情況惡化，以及環球央行收緊貨幣政策對全球風險資產帶來壓力，加上中國ADR退市風險、台灣相關的地緣政治風險等將影響中美關係，仍會對投資氣氛及估值帶來壓力。

而上述因素會對離岸市場造成的影響大於A股。同時，中國「國家隊」可能有4000億元的閒置資金可以部署，若有需要，可以在信心下行時，為A股提供支持。

從目前政策來看，那些更有利於寬鬆政策的行業，無論是周期性或結構性行業，都能夠跑贏大市，包括該行給予「增持」評級的汽車、耐用品、零售及媒體、半導體，以及持審慎看法的國營內房發展商及內銀。

高盛建議，投資者可利用期權策略去捕捉中資股的機會，預期當政策不確定性消除，加上政策可見度料於二十大會議後提高，或會令中資股出現突破。該行預期，中資企業未來五年的每年盈利平均增長10%。

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