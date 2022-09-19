香港專業及資深行政人員協會　十六周年誌慶典禮

▲ 專資會十六周年誌慶典禮，由律政司司長林定國(前排中)蒞臨擔任主禮嘉賓。

香港專業及資深行政人員協會(下稱〝專資會〞)於9月16日舉行「十六周年誌慶典禮」，由律政司司長林定國蒞臨擔任主禮嘉賓，與各位嘉賓、專資會榮譽顧問、理事會成員及會員逾270人一同慶祝，祝賀專資會穩步邁向更豐盛的未來。

▲ 律政司司長林定國鼓勵香港專業人士積極投入大灣區及「一帶一路」的建設中。

除了主禮嘉賓，其他出席嘉賓包括立法會主席梁君彥、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、財經事務及庫務局局長許正宇、運輸及物流局局長林世雄、公務員事務局局長楊何蓓茵、中聯辦教育科技部副部長葉水球、警務處處長蕭澤頤、廉政專員胡英明、審計署署長林智遠、入境事務處處長區嘉宏、海關關長何珮珊等，另有多位工商專業團體的會長、主席，以及本會多名榮譽顧問包括嶺南大學前校長陳坤耀、北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院前校長吳清輝、行政會議成員前任非官守議員廖長城等應邀出席。



律政司司長林定國致辭時表示，樂見專資會一直積極為青年、為年輕的專業人員創造平台及網絡，致力為他提供交流和培訓機會。正是體現國家主席習近平在七一發表的重要講話的精神，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」。



他亦強調，因國際形勢、地緣政治瞬息萬變，更需要從更廣、更高的角度看問題，不僅考慮香港目前的需求，而是必須首先考慮整個國家；不只考慮未來兩年的發展，還要考慮未來十年、二十年的發展。他亦鼓勵香港專業人士積極投入其中，鞏固和提高香港在國際分工中的競爭力，為國家帶來更大貢獻。

▲ 專資會會長潘燊昌期望協會繼續發揮「跨專業、跨行業」的優勢，為特區政府出謀獻策。

專資會會長潘燊昌致辭時表示，專資會自2006年9月18日成立，至今凝聚了接近800名來自各業的領袖及精英，積極回應政策諮詢、研究社會議題，至今發表超過200份意見書及研究報告，提交特區政府參考。感謝司長留意到專資會重視年輕人的發展，協會多年來推動「卓育菁莪」師友計劃、中學生生涯規劃講座和「專資青年追夢計劃」，期望鼓勵年輕人多元發展，全面了解及認識國家。



籌委會主席廖錦興理事稱，今年是香港回歸祖國25周年，國家主席習近平的重要講話堅定了香港社會對「一國兩制」的決心和信心，十六周年誌慶特別以「慶賀回廿五載 專資同心十六年」為主題，表達專資會對國家及香港的熱愛和絕對信任。專資會將繼續發揮「跨專業、跨行業」的優勢，與特區政府攜手為香港同開新篇，抓住「一帶一路」的新機遇，積極融入國家的發展大局。

▲ 同場舉辦第三屆「專資青年追夢計劃」頒獎禮，律政司司長林定國(右十)與專資會會長潘燊昌(右九)及計劃籌備委員會主席蔡淑蓮秘書長(左十一)一同為學員頒獎。

「香港專業及資深行政人員協會」簡介

成立於2006年9月18日，至今會員接近800人，凝聚來自不同界別的專業人士、資深行政人員及學者。

宗旨：

推動香港、內地、國際專業人士及資深行政人員的互相交流，提升專業水平；

就香港的政治、經濟、社會及民生等政策向政府提供意見。對有利於香港的政策全力支持，對未完善的政策提出建議，努力創建一個和諧及進步的社會；

積極關心及參與國家建設，並促進祖國和平統一。

(特約)