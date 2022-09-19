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【解碼｜澳門賭牌】高盛：若審議過程順利、料澳門最快11月初公布新賭牌結果　另料6大博企仍較具優勢

股市 11:20 2022/09/19

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【解碼｜澳門賭牌】高盛：若審議過程順利、料澳門最快11月初公布新賭牌結果　另料6大博企仍較具優勢

澳門新賭牌競投全數入標者完成開標，7間公司競逐最多6個賭牌。高盛認為，雲頂集團未必能成功挑戰現時6大博企，又指若審議過程順利，預料澳門或在11月1日左右公布新賭牌招標結果，並相信屆時賭牌的不確定性將會消除。

【財經小知識】3張賭牌、6大博企分佔天下　澳門究竟有幾多間賭場？【下一頁

7間投標公司除現有6大賭牌牌主，永利澳門 （01128） 、金沙中國 （01928） 、銀娛 （00027） 、新濠國際 （00200） 旗下新濠博亞、澳博 （00880） 、美高梅中國 （02282） ，馬來西亞雲頂相關公司GMM也有提交申請。

高盛於上周於9月14至16日與銀娛及金沙舉行投資者會議，馬來西亞雲頂相關公司GMM的加入為一大驚喜。雖然雲頂集團可引入更多國際旅客至澳門，但財務狀況並不較現有博企為強。該行認為雲頂集團入標未必會對現時博企存更大風險，甚至指現時6大博企仍較具優勢。

料最快11月有結果

高盛指，賭牌審議過程為期45日，若過程順利，預料澳門或在11月1日左右公布新賭牌招標結果，並相信屆時賭牌的不確定性將會消除。

此外，該行認為未來將有兩個催化劑，一是賭牌的不確定性將會消除後，拉近美國與非美國賭企的估值；二是香港通關或有助賭股重新獲得估值重估，故此，重申對金沙「確信買入」名單，並對銀娛、澳博、新濠為「買入」評級。

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編輯：姚卓然

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