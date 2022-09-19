【中美關係】拜登：已警告習近平若違反對俄制裁　美國或叫停向中國投資

▲ 拜登：已警告習近平若違反對俄制裁 美國或叫停向中國投資

美國總統拜登接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的專訪中表示，疫情已結束，已無人戴口罩，而且，美國將會能夠控制通脹，由於聯儲局加息為物價降溫，希望經濟能夠軟着陸。此外，拜登又指，已警告中國國家主席習近平，違反西方對俄羅斯實施的制裁將是一個「巨大錯誤」，美國和其他國家可能停止向中國投資。

拜登：目前沒有中國向俄羅斯提供實質支持的訊息

拜登透露，自己打給中國國家主席習近平說，如果習近平認為，違反對俄羅斯實施的制裁後，美國人和其他人還會繼續投資中國，那就犯了大錯，並稱決定權在習近平身上。但他補充，目前沒有中國向俄羅斯提供實質支持的訊息。

被問及中俄關係是否使美國陷入「更複雜新冷戰」時，拜登指，「我不認為這是一場新的、更複雜的冷戰」。另外，他又承認，假如中國大陸入侵台灣，美國會出兵防衛。

美國將通過繼續發展經濟以避免經濟衰退

對於通脹，拜登稱，美國CPI物價指數持續下降，自6月CPI按年增長達9.1%，增幅未再大幅攀升，按月增幅亦更溫和，能源價格、藥物費用和保健開支等將會下降，失業率8月3.7%，為歷史上最低的之一。

他續稱，美國將通過繼續發展經濟以避免經濟衰退，並正推出政策發展新產業。

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編輯：袁諾曦