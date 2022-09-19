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【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」

Hot Talk 10:06 2022/09/19

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【香港經濟】本港據報最快本周公布檢疫隔離安排變成「0+7」　部分社交距離措施亦有望「鬆綁」

疫情持續近3年，近期要求本港放寬檢疫隔離政策的聲音不斷增加。有本地傳媒報道，本港有望在10月前取消「3+4」檢疫安排，變成「0+7」，而新措施有望在本周內公布，但落實時間未定。同時，已多次延長的社交距離限制措施，據報部分措施亦有望可以獲得「鬆綁」。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌日前指，調整至0+7後，也要為檢測安排做好監察，但基於部分個案在抵港第4至7日期間發現，故估計即時調整至「0+3」的機會較微。

許樹昌：或可考慮取消登機前的核酸檢測規定

對於上機前核酸檢測要求，許樹昌指，有些海外國家地方很大，要求旅客上機前48小時接受核酸檢測並不容易，而且抵港人士落機後要做檢測，加上入境人士普遍已接種兩劑疫苗，風險較低，或可考慮取消登機前的核酸檢測規定。

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編輯：陳韻妍

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疫情 經濟 疫苗 許樹昌 香港

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