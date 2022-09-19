【復星系】復星發聲明斥有人惡意做空公司、已報警處理　公司實際負債只有1000億（第二版）

▲ 【復星系】復星發聲明斥有人惡意做空公司 已報警處理

復星集團在9月16日於官網發布嚴正聲明，稱一份「某銀行專家訪談紀要」內容憑空捏造、惡意中傷，已向公安機關報案，堅決追究造謠者法律責任。復星國際 （00656） 跌0.8%，報4.92元。

復星表示，公司發現，近日有人持續假託專業人士、業內人士甚至專業機構名義，通過捏造事實、編造謠言、偽造虛假場景等各種手段對複星肆意進行中傷、誹謗，並通過網絡等各種渠道廣泛傳播，以造謠來達到惡意做空復星之目的，已經嚴重損害了復星的聲譽和利益。

對於該等違法行為，公司已經通過並會繼續通過有針對性地採取向公安機關報案、提起訴訟等一切可能之手段，要求追究所涉嫌的人、機構的各項責任並予以嚴厲懲戒，以最大限度地捍衛廣大股票投資人、債券投資人利益，捍衛復星的合法權益。

復星：公司不存在較大的償債壓力

復星指，市場關心復星債務情況，認為公司正承受6500億債務的壓力，而根據復星截至6月30日業績報告，總資產為8497億元、總負債為6513億元，但6500億這個債務數字實際上是包括其合併報表子公司的全部債務，包含了旗下保險公司、銀行等金融機的負債，而復星真實的企業債務實際上只有2600億。

復星續稱，2600億債務，還包含了旗下如豫園股份和復星醫藥 （02196） 等併表上市子公司的債務；其債務由各上市公司獨立承擔償付責任，因此真正歸屬於復星國際的負債，只有1000億元左右，而相對應的總資產是2700億元，對應的每股資產淨值（NAV）約20元，並不存在較大的償債壓力。

據內媒指，「建行-復星一對一專家訪談紀要20220915」的文件，內容涉及北京市國資委發文起因、事件的影響、復星償債意願、可能的PlanB等，該文件主要在投資者群體中傳播。

（第二版加入1000億元債務解釋）

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編輯：姚卓然