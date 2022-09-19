【開市追揸沽】聚焦美國議息結果 濠賭股爭賭牌點睇？（附Time code）

美國聯儲局周二、三（20至21日）議息成環球焦點，利率期貨反映加息0.75厘機會達八成，美股9月受累加息預期升溫，至今已累跌近千點，高盛料聯儲局未來兩次會議會加快加息，美股、港股怎部署？澳門賭牌結果終出爐，7間競投公司均獲接納，賭牌「7爭6」，不過濠賭股周五全綫反彈「升定先」，板塊前景點睇？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解大市焦點。

Time Code

00：16 - 美股焦點及上日表現

02：27 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

05：02 - 美聯儲局逢3、6、9月公布點陣圖 市場預期9月跟6月有很大改變

07：10 - 美國加息0.75厘機會大 憂加快縮表影響更大

07：50 - 標指周綫圖見弱勢 小注造淡倉值博率更高

10：40 - 美股淡倉如足夠做對沖已可 淡倉倉位水平視乎炒股能力

14：35 - 港股上日市況速覽+北水盤路

16：45 - 港股短綫有機會挾淡倉

18：05 - 內房股未見曙光 人民幣貶值雪上加霜

18：45 - 持港股要做足對沖

20：55 - 未來1年內難有經濟體可獨善其身 港股維持弱勢

22：03 - 港股開市前市況速報

22：15 - 7間賭企爭賭牌對濠賭股影響不大

26：22 - 濠賭股需求弱 買入是博通關

26：54 - 濠賭股要分多注吸納 現時未宜買入

27：30 - 濠賭股短綫不建議 中長線可留意

28：31 - 香港有機會加P及HIBOR 對地產股未至於有破壞性影響

30：01 - 樓價由高位已跌一成半至兩成

30：35 - ET一周開倉：領展 （00823） 、潤啤 （00291） 、Netflix（NFLX.US）

38：34 - 觀眾問股：港股做對沖有甚麼選擇？

41：40 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 無貨可買入？騰訊音樂來港上市對騰訊財政收入有幫助嗎？

43：40 - 觀眾問股：美團 （03690） 180元有少量貨不急放 有沒有上升空間？求止蝕位和上望位

45：12 - 觀眾問股：網易 （09999） 136元有貨應該繼續等抑或止蝕？

47：33 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 42元有貨點睇？要走？

48：58 - 觀眾問股：金沙中國 （01928） 19元有貨點算？可以繼續等嗎？

50：31 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 32.7元有貨要沽？

52：05 - 觀眾問股：領展 （00823） 可以入手？ 想年尾收一次息有冇機會財息兼收？

54：14 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 值博嗎？月供或分注低吸可以嗎？

56：02 - 港股開市初段市況速報

58：42 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄