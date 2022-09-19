  • 28°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 09:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

通脹下的可持續投資選擇

宏觀解讀 08:30 2022/09/19

分享：

分享：

2022年8月，美國參議院通過了《2022年通脹削減法案》。該法案約84%的支出都將用於能源安全及氣候變化相關領域，可見本次法案的重心在能源議題，因此也被廣泛稱為「氣候法案」。這法案的通過不但直接影響美國的能源發展，同時還引起投資者對綠色通脹的思考。此外，近期的能源危機增加了全球對傳統能源的需求，難免引起投資者對ESG投資理念的質疑。

今年以來的能源危機帶來了能源與通脹之間的討論。石油與我們的生活息息相關，並滲透在消費端及製造端。由於石油存在於我們日常購買的許多產品當中，因此通脹與油價有密切的關係。從歷史數據可見，國際原油價格與美國消費者物價指數的相關系數高達0.7，可見油價的增長與通脹呈正關聯性，而油價上升的成本也會轉嫁到消費者身上，增加消費者的負擔。

油價高企不但反映人們對傳統能源的依賴，更是推動ESG發展的重要一環。近期油價的波動讓更多國家關注到能源安全及價格的問題，同時促進其他替代能源，如可再生能源的開拓。雖然在綠色轉型剛起步時，國家及企業或需支付更高的新能源基建建設成本，但當新能源的規模擴大時，消費者及製造商的成本自然會降低。此外，重視ESG並不代表需要淘汰高碳排放的傳統能源。目前，化石燃料佔全球能源組合的比重超過85%。以新能源全面取代傳統能源存在不確定性，並會為經濟帶來影響。因此，ESG強調的是傳統能源與新能源的共存，以減少對單一能源的依賴。

國家政策是ESG發展的關鍵。作為全球碳排放量最高的國家，中國近年的政策為開拓新能源提供了有利環境。2020年中國提出「雙碳」目標，力爭2030年實現碳達峰，2060年實現碳中和。要達到目標，國家主席習近平指出「不是別人讓我們做，而是我們自己必須要做」，可見「雙碳」轉型的迫切性。另外，中國證監會於4月發佈《上市公司投資者關係管理工作指引 （2022） 》，首次要求上市公司在投資者關係管理溝通中加入公司的環境、社會和治理信息，可見國家政策將進一步助力ESG進程。

目前，中國的 ESG主題投資正在迅速擴張。據Wind統計，截至8月31日，國內共有276個ESG 投資基金，總規模達2,567億元人民幣。根據中金公司預計，中國ESG公募基金將於2025年前達到7,500億元人民幣，佔資產管理行業總規模的20%至30%。ESG策略的投資熱潮將會在未來持續。

投資者如何可以捕捉中國ESG的投資機遇？投資者可考慮投資ESG ETF。市場上有一些追蹤MSCI 中國A股ESG 通用指數的ETF，透過MSCI 的ESG數據剔除不符合ESG標準的股票，並增持具有穩健ESG概況以及ESG概況積極改善的公司。相對母指數（MSCI中國A股指數）而言，MSCI 中國A股ESG通用指數抗跌性更強、基本面更佳，跟蹤誤差亦更低。因此，ESG ETF能幫助投資者將ESG指標納入他們的投資決策過程中，並產生更高的風險調整收益率。

責任編輯︰梁浩碩

【理財要貼地】季季收息貼地攻略（上）　第四季、第一季組合高達7厘息！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 海通國際資產管理投資策略團隊

欄名 : 通析投資

最新專欄文章 更多

通析投資 - 壞消息就是好消息？
2022/08/15
壞消息就是好消息？
ETF ESG

上一篇文章

【增持美債】中國8個月來首次增持美國國債　持有量反彈至9700億美元

下一篇文章

【內房危機】旭輝將發行內地中期票據　為期三年、籌12億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【台東地震】台東發生6.8級強震　香港多名市民報告震感　美國、日本發海嘯警報
【台東地震】台東發生6.8級強震　香港多名市民報告震感　美國、日本發海嘯警報
【環球加息】本周11家央行議息　儲局料加息0.75厘　港息將本周期首次跟加
【環球加息】本周11家央行議息　儲局料加息0.75厘　港息將本周期首次跟加
【小米1810】雷軍：「造車」令小米未來5至10年不舒服
【小米1810】雷軍：「造車」令小米未來5至10年不舒服
【香港經濟】陳茂波：爭取穩疫情下最大程度恢復境外往來　倡7大方向發展香港金融業
【香港經濟】陳茂波：爭取穩疫情下最大程度恢復境外往來　倡7大方向發展香港金融業
【全球經濟】世界銀行警告：若未來數月利率過高　全球經濟恐陷入「毀滅性」衰退
【全球經濟】世界銀行警告：若未來數月利率過高　全球經濟恐陷入「毀滅性」衰退
【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息　降明年美國經濟增長預測至1.1%
【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息　降明年美國經濟增長預測至1.1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款