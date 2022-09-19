通脹下的可持續投資選擇

2022年8月，美國參議院通過了《2022年通脹削減法案》。該法案約84%的支出都將用於能源安全及氣候變化相關領域，可見本次法案的重心在能源議題，因此也被廣泛稱為「氣候法案」。這法案的通過不但直接影響美國的能源發展，同時還引起投資者對綠色通脹的思考。此外，近期的能源危機增加了全球對傳統能源的需求，難免引起投資者對ESG投資理念的質疑。

今年以來的能源危機帶來了能源與通脹之間的討論。石油與我們的生活息息相關，並滲透在消費端及製造端。由於石油存在於我們日常購買的許多產品當中，因此通脹與油價有密切的關係。從歷史數據可見，國際原油價格與美國消費者物價指數的相關系數高達0.7，可見油價的增長與通脹呈正關聯性，而油價上升的成本也會轉嫁到消費者身上，增加消費者的負擔。

油價高企不但反映人們對傳統能源的依賴，更是推動ESG發展的重要一環。近期油價的波動讓更多國家關注到能源安全及價格的問題，同時促進其他替代能源，如可再生能源的開拓。雖然在綠色轉型剛起步時，國家及企業或需支付更高的新能源基建建設成本，但當新能源的規模擴大時，消費者及製造商的成本自然會降低。此外，重視ESG並不代表需要淘汰高碳排放的傳統能源。目前，化石燃料佔全球能源組合的比重超過85%。以新能源全面取代傳統能源存在不確定性，並會為經濟帶來影響。因此，ESG強調的是傳統能源與新能源的共存，以減少對單一能源的依賴。

國家政策是ESG發展的關鍵。作為全球碳排放量最高的國家，中國近年的政策為開拓新能源提供了有利環境。2020年中國提出「雙碳」目標，力爭2030年實現碳達峰，2060年實現碳中和。要達到目標，國家主席習近平指出「不是別人讓我們做，而是我們自己必須要做」，可見「雙碳」轉型的迫切性。另外，中國證監會於4月發佈《上市公司投資者關係管理工作指引 （2022） 》，首次要求上市公司在投資者關係管理溝通中加入公司的環境、社會和治理信息，可見國家政策將進一步助力ESG進程。

目前，中國的 ESG主題投資正在迅速擴張。據Wind統計，截至8月31日，國內共有276個ESG 投資基金，總規模達2,567億元人民幣。根據中金公司預計，中國ESG公募基金將於2025年前達到7,500億元人民幣，佔資產管理行業總規模的20%至30%。ESG策略的投資熱潮將會在未來持續。

投資者如何可以捕捉中國ESG的投資機遇？投資者可考慮投資ESG ETF。市場上有一些追蹤MSCI 中國A股ESG 通用指數的ETF，透過MSCI 的ESG數據剔除不符合ESG標準的股票，並增持具有穩健ESG概況以及ESG概況積極改善的公司。相對母指數（MSCI中國A股指數）而言，MSCI 中國A股ESG通用指數抗跌性更強、基本面更佳，跟蹤誤差亦更低。因此，ESG ETF能幫助投資者將ESG指標納入他們的投資決策過程中，並產生更高的風險調整收益率。

責任編輯︰梁浩碩

【理財要貼地】季季收息貼地攻略（上） 第四季、第一季組合高達7厘息！