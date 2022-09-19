【港股市況】憧憬入境「0+7」相關股揚　東瀛遊升逾一成　阿里巴巴跌3%滙豐逆市穩、恒指跌195點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五下跌，恒生指數跟跌近200點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，滙豐 （00005） 逆市穩升0.2%。市場憧憬本港檢疫安排由「3+4」變成「0+7」，旅遊、零售相關股逆市向好，其中東瀛遊 （06882） 升逾11%，國泰 （00293） 、九倉 （00004） 、九置 （01997） 升1%。恒生指數低開65點，開市後跌幅擴大，曾跌逾200點低見18494點，恒生指數跌195點或1%，收報18565點，成交910億元。科指跌2.1%，報3778點。

分析文章︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，滙豐 （00005） 逆市穩升0.2%。旅遊零售股揚，其中東瀛遊 （06882） 升逾11%，國泰 （00293） 、九倉 （00004） 、九置 （01997） 升1%。恒生指數跌195點或1%，收報18565點，成交910億元。科指跌2.1%，報3778點。

【16：10】【新股IPO】萬物雲2602首日孖展暫錄2708萬 未獲足額認購（不斷更新）

【16：00】恒指U盤前跌204點，報18557點。

【15：53】恒指收市前跌近200點，報18571點，跌190點；科指跌1.9%，報3783點。

【15：43】內銀逆市向好，建行 （00939） 升0.2%；工行 （01398） 升0.8%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 無升跌。

【15：40】雙財莊 （02321） 升幅擴大至逾23%，破頂高見1.15元。

【15：27】雙財莊 （02321） 逆市造好，尾市升2成，高見1.12元，成交1185萬元。

【15：22】商湯 （00020） 最新跌逾4%，報1.91元，今早曾低見1.85元創上市新低。

【商湯20】AI 股商湯大戶近期再將8.6億股存入CCASS 股價現跌逾半成、今早曾創上市新低

【15：17】港股尾市跌約177點，報18584點；科指跌2%，報3780點。

【15：09】華虹半導體 （01347） 尾市跌近5%，破底低見19.88元，成交1.2億元。

【15：03】上證跌0.4%；深證跌0.5%；創業板指跌0.7%。

【14：39】【盈富基金2800】恒生投資管理正式成盈富基金新任經理人 恒生推買入ETF零佣金及人民幣買賣差價7折優惠

【14：36】康師傅 （00322） 逆市升1%，高見13.78元。

【14：30】滙豐 （00005） 最新轉升0.2%，高見47.8元；渣打 （02888） 升0.4%；友邦 （01299） 升近0.1%。

【14：26】恒指午後曾跌逾250點，最新跌勢略為喘定，跌幅略收窄至200點內，報18570點，跌190點。

【14：19】小鵬汽車 （09868） 午後曾跌5%，破底低見56.5元，最新跌逾4%；理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 分別跌近6%。

【14：09】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至4%，低見83.25元，大市跌約265點，報18497點；科指跌2.5%，報3762點。

【13：33】【人民幣走勢】洪灝：人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化 「資產價格的最終調整已近在咫尺」

【13：27】百勝中國 （09987） 最新轉升0.3%，高見395元。

【13：19】綠城中國 （03900） 連日向上，股價今日再逆市升逾1%，破頂高見18.38元。

【13：14】山高新能源 （01250） 公布與控股股東山東高速集團訂立不具法律約束力之合作備忘錄，成為山東高速集團發展清潔能源產業的重要載體，山高新能源逆市升15%，高見0.054元，成交657萬元。

【13：10】啤酒股逆市向好，青島 （00168） 升逾1%；潤啤 （00291） 升0.8%；百威亞太 （01876） 升0.4%。

【13：06】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌幅略擴大，最新跌逾3%低見83.6元；騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌0.7%。

【13：03】榮暉 （08213） 午後挫近5成，低見0.16元，涉4宗成交或3.1萬元。

【13：01】中生製藥 （01177） 跌逾6%；藥明生物 （02269） 跌逾5%。

【13：00】恒指午後初段跌近200點，報18570點，跌191點；科指跌2%，報3780點。

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【12：45】【人事變動】毛記葵涌委任am730前副社長馮振超為營運總監

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【12：17】【大行看法】高盛：中共20大料為股市帶來短期正面支持、看好A股多於H股 「國家隊」或有4000億閒置資金可部署

【12：00】恒指半日跌180點或近1%，報18580點，成交512億元。科指跌2%，報3779點。市場憧憬本港檢疫安排由「3+4」變成「0+7」，旅遊、零售相關股逆市向好，國泰 （00293） 升逾1%；東瀛遊 （06882） 升13%破頂；周大福 （01929） 升逾5%；九置 （01997） 升逾2%；九倉 （00004） 升1%；莎莎 （00178） 升0.8%。科技股向下，其中ATMX中以阿里巴巴 （09988） 表現最差，半日跌逾3%。

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【11：47】東方海外 （00316） 逆市升0.4%；中遠海能 （01138） 升逾3%；中遠海控 （01919） 則跌近3%。

【11：43】美國聯儲局本周議息，銀行股個別發展，滙豐跌0.1%；渣打 （02888） 升0.8%；恒生 （00011） 跌0.6%；東亞 （00023） 無升跌；中銀香港 （02388） 升逾1%。

【11：41】恒指維持逾百點跌幅，恒指最新跌167點，報18593點；科指跌近2%，報3782點。

【11：37】東瀛遊 （06882） 升幅擴大至逾13%，破頂高見0.7元，成交205萬元。

【11：32】內地股市向下，上證半日跌0.2%；深證跌0.3%；創業板指跌0.5%。

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【11：19】安能物流 （09956） 升逾兩成，高見3.66元，觸發市調機制，成交181萬元。

【11：16】防守性強的公用股續逆市靠穩，中電 （00002） 升0.2%；煤氣 （00003） 升0.1%；電能 （00006） 升0.7%；長建 （01038） 升0.8%。

【11：15】內房股下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌逾5%；雅居樂 （03383） 跌逾3%；龍湖 （00960） 亦5%。

【11：02】火幣科技 （01611） 跌4%；歐科雲鏈 （01499） 、美圖公司 （01357） 跌2%。

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【10：53】復星 （00656） 最新轉升0.6%，高見5.02元。

【10：48】恒指最新跌約175點，報18584點。

【10：42】濠賭股個別發展，其中藍籌銀娛 （00027） 跌0.7%；金沙 （01928） 跌0.1%。

【10：34】【香港經濟】憧憬檢疫安排改「0+7」零售旅遊股逆市彈 周大福升逾5%、國泰創1個月高

【10：27】商湯 （00020） 最新跌6%，破底低見1.85元。

【10：25】旭輝 （00884） 跌幅擴大至11%，低見1.62元破底，成交2億元。

【10：20】三桶油個別發展，中海油 （00883） 逆市升逾1%；中石油 （00857） 跌1%；中石化 （00386） 暫無升跌。

【10：15】大市跌幅再擴大至200點，報18561點；科指跌2.4%，報3765點。

【10：14】旭輝 （00884） 最新跌逾8%，破底低見1.66元。

【10：13】東瀛遊 （06882） 逆市升近一成，破頂高見0.7元。

【10：09】美國PCAOB工作人員本周開始檢查在美上市中概股的審計底稿，阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至3%，低見84.1元。

【10：04】市場憧憬實施入境「0+7」措施，國泰 （00293） 升逾2%；九置 （01997） 升逾2%；太古地產 （01972） 、九倉 （00004） 升逾1%；周大福 （01929） 升逾5%；六福 （00590） 升0.7%；莎莎 （00178） 升0.8%。

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【10：02】滙豐 （00005） 跌0.1%；中移動 （00941） 升0.6%；友邦 （01299） 升0.2%；港交所 （00388） 跌逾1%，破底低見289元。

【09：55】新秀麗 （01910） 升0.7%，破頂高見21元。

【09：52】比亞迪 （01211） 逆市升2%；吉利 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升逾1%。

【09：49】商湯 （00020） 股價再跌逾2%，低見1.93元再創上市後新低。

【09：48】【中電信728】中電信轉升0.7% 長沙火災料不會對生產經營、財務指標產生重大影響

【09：47】友邦 （01299） 早段轉升近0.1%，高見71.6元。

【09：44】四大內銀個別發展，建行 （00939） 升0.2%；工行 （01398） 升0.8%；中行 （03988） 、農行 （01288） 跌0.4%。

【09：43】ASM太平洋 （00522） 跌近6%，破底低見55.7元。

【09：42】大市跌幅略為收窄，最新跌約145點，報18616點。

【09：40】藥明生物 （02269） 早段跌4%，低見49.1元。

【09：38】煤炭股反彈，神華 （01088） 、兗礦能源 （01171） 逆市升逾1%；中煤能源 （01898） 升近1%。

【09：36】復星國際 （00656） 跌逾2%，低見4.85元。

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【09：35】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：35】恒指跌逾200點，跌至18500點，報18533點，跌225點；科指跌2.4%，報3767點。

【09：34】中芯 （00981） 早段跌2%，低見15.96元。

【反貪腐】非執董任凱涉嚴重違紀違法受查 中芯：不影響經營和財務狀況

【09：31】大市開市後跌逾百點，恒指最新跌147點，報18614點；科指跌1.7%，報3791點。

【09：31】周大福 （01929） 逆市造好，股價早段升逾6%，高見15.5元。

【09：28】國泰 （00293） 逆市升1%，醫務衞生局局長盧寵茂上周六露口風，首次暗示港府或於11月前可取消入境酒店隔離。

【09：27】蔚來 （09866） 跌逾5%；小鵬汽車 （09868） 跌逾3%，開報57.6元破底；理想汽車 （02015） 亦低開逾3%。

【09：23】中國中免（01880）獲深交所調入 港股通標的證券名單，股價逆市高開0.5%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌2%，騰訊 （00700） 跌0.3%，美團 （03690） 逆市穩，升近0.1%，恒生指數低開66點，開報18695點；科指跌0.8%，報3828點。

【09：13】期指開報18737點，升23點或0.1%。

【09：01】中國置業投資 （00736） 今早復牌。

【08：52】鳳祥股份 （09977） 開市前公布短暫停牌。

【08：47】萬科企業 （02202） 旗下物管服務供應商萬物雲 （新上市編號：02602） 今日起至周四（9月19日至22日）招股。

【新股IPO】萬物雲2602招股周一起招股、入場費5323元 未來持續降低依賴萬科

【08：28】恒指黑期跌約42點，報18736點；道指期貨升40點，報30962點。

【08：16】【內房危機】旭輝將發行內地中期票據 為期三年、籌12億人幣

【08：00】【大行看法】晉裕黃子燊：港股難跌穿年內低位 科技股未必一面倒弱勢

【07：52】【新股IPO】中國中免行使部分超額配股權 多籌21億元

【07：45】【大行看法】光銀林樵基：恒指短綫窄幅上落 本地銀行股最值搏

【07：45】【中國經濟】高盛：清零防疫政策影響中國GDP約4至5個百分點 料內地明年第二季才開關

【07：45】【大行看法】法巴譚慧敏：恒指或下試3月低位 吼實兩大高息板塊

【07：45】【最優惠利率】港銀本周勢加P 0.25厘機會高 紅簿仔息望同步升 告別零息時代

【07：45】港股ADR收報18663點，跌97點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.82元，較港收市價高0.22元或近0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報290.5元，較港收市價低2.7元或0.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.8元，較港收市價低2元或2.3%。

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【07：30】美股上周五四巫日（Quadruple Witching Day），美滙指數一度重上110，英鎊兌美元再創37年新低。美股上周五全日向下，道指曾瀉411點或1.3%，納指一度跌2%，道指最終收跌139點或0.45% ，收報30822點；納指跌0.9%，收報11448點；標指跌0.7%，收報3873點。

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責任編輯︰梁浩碩