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【新股IPO】中國中免行使部分超額配股權　多籌21億元

新股IPO 07:52 2022/09/19

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【新股IPO】中國中免行使部分超額配股權　多籌21億元

中國中免 （01880） 公布，於上周五（16日）行使部分超額配股權，涉及合共1362.16萬股H股，佔發售股份總數約13.26%，每股H股158元，額外多籌21.2億元。另外，公司穩定價格期間結束。

公司指，就部分行使超額配股權後，經扣除本公司就行使超額配股權應付的包銷佣金及其他估計費用及開支後，所得款項淨額約21.2億元，及將所得款項淨額按以下順序使用約10%用作補充流動資金及其他一般公司用途；及約90%將用於開發海口國際免稅城額外購物設施及酒店。

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期該批超額配發股份將於周三（21日）上午9時正開始在香港聯交所主板上市及買賣。緊隨發行及配發超額配發股份後，公眾持有的H股數目約佔公司已發行股本總數的5.63%，符合香港聯交所就同意豁免嚴格遵守香港上市規則第8.08（1）（b）條而 施加的最低公眾持股量條件。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

 

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H股 IPO 配股 中國中免（01880）

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