【新股IPO】中國中免獲深交所調入港股通標的證券名單　另行使部分超額配股權、多籌21億元

▲ 【新股IPO】中國中免行使部分超額配股權 多籌21億元

中國中免 （01880） 獲深交所調入 港股通標的證券名單。 深交所指，中國中免 在香港市場價格穩定期結束且相應 A 股上市滿 10 個交易日，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的有關規定，港股通標的證券名單發生調整併自今（ 19 日）起生效。

另外，中國中免於上周五（16日）行使部分超額配股權，涉及合共1362.16萬股H股，佔發售股份總數約13.26%，每股H股158元，額外多籌21.2億元。另外，公司穩定價格期間結束。

公司指，就部分行使超額配股權後，經扣除本公司就行使超額配股權應付的包銷佣金及其他估計費用及開支後，所得款項淨額約21.2億元，及將所得款項淨額按以下順序使用約10%用作補充流動資金及其他一般公司用途；及約90%將用於開發海口國際免稅城額外購物設施及酒店。

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期該批超額配發股份將於周三（21日）上午9時正開始在香港聯交所主板上市及買賣。緊隨發行及配發超額配發股份後，公眾持有的H股數目約佔公司已發行股本總數的5.63%，符合香港聯交所就同意豁免嚴格遵守香港上市規則第8.08（1）（b）條而 施加的最低公眾持股量條件。

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編輯：姚卓然