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【解碼｜英鎊走勢】聯儲局本周勢加息0.75厘　非美貨幣難止跌　英鎊兌港元仲可以跌幾多？

宏觀解讀 06:30 2022/09/19

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美國聯儲局本周加息至少0.75厘似成定局，分析認為，美滙指數有力進一步走強，非美貨幣整體料繼續貶值。

獨立外滙商品分析師盧楚仁相信，若聯邦公開市場委員會（FOMC）議息後暗示，11月初還有可能維持至少加息75點子，英鎊受壓而尋底機會最大。目前鎊滙報約1.14美元（兌港元約8.96），他表示，今年底前恐邁向1.05美元（兌港元約8.24）的歷史低位。

「上升都是離場機會」

日圓方面，盧楚仁指，日圓雖續弱勢，惟近期日本央行進行滙率詢價，且有日本官員「放鷹」稱準備好在外滙市場採取行動捍衛日圓，外界解讀央行或作干預。他預計，日圓未來3個月內在139至147區間上落，而150（每百日圓兌港元約5.23）料是日央認為不可失的關口，「逼近這些大位時，日央行料會講或做一些行動，托住滙價」，當交易員預期日央或干預時，便會暫時不沽日圓，轉沽英鎊。他認為，若FOMC聲明續「放鷹」，英鎊即跌數百點子也不為奇。

值得注意的是，英倫銀行將於香港時間本周四晚上，即儲局公布議息結果約17小時後亦公布議息結果，外界預期英倫銀行屆時僅加0.5厘，至2.25厘水平。恒生銀行 （00011） 首席市場策略員溫灼培指，英美息差料擴闊，不利鎊滙走勢，料英鎊年底前見1.08美元。不過，由於英鎊RSI（相對強弱指數）已頗超賣，短綫或會有反彈，但「（英鎊）上升都是沽、離場的機會。」

人民幣短綫或下試7.2

人民幣滙價近期反覆走弱，近日失守「7算」，盧楚仁認為，隨着儲局本周續大手加息兼「放鷹」，周內人民幣滙價有機會見7.2。他指，日圓、韓圜已累計貶值不少，令兩國在出口競爭力方面較內地優勝，要觀察人民銀行會否允許人民幣進一步貶值，以提升出口競爭力。若人行在人民幣下試近7.2時沒有特別干預，年底或見7.4算。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，未可肯定年底人民幣維持7算以下，且看下月舉行的二十大會議，若內地屆時改變清零政策，人民幣或會轉強。

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記者：胡學能

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