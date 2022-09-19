【最優惠利率】港銀本周勢加P　0.25厘機會高　紅簿仔息望同步升　告別零息時代

美國聯儲局將於周二及周三議息，市場預期今次會連續第3次大手加息0.75厘。聯滙制度下，港元拆息由6月起顯著上升，迄今至少17家銀行上調H按封頂息。銀行界預期，香港銀行最優惠利率（P，Prime Rate）將於本周中，即儲局宣布加息後上調，普遍料加0.25厘，而港元儲蓄存款亦有望同步加息，告別零息時代。

本港較主流的最優惠利率有「細P」、「大P」，現分別為5厘及5.25厘，因應2019年10月底儲局減息而下調至現水平，保持至今近35個月。而上次加P要追溯至2018年9月底，當時「細P」、「大P」均加0.125厘。

美息料維持高位 P明年難掉頭減

然而，美國今輪加息步伐較上一輪急，且幅度大。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，預料儲局本周加息0.75厘，P及港元儲蓄存款利率隨即會同步加0.25厘，因應銀行早前已加H按封頂息，P一下子加0.5厘的機會不大。

她相信，港銀今年底、明年首季P分別再加0.25厘。現時美國通脹高企，若要遏通脹，儲局料把美息維持於高位一段時間，故P上調後料不易在短期內下調。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄認為，港銀普遍會於今次美國加息後宣布P加0.25厘，個別銀行或因應自身情況而加半厘。他預計，明年美息約4厘，故港銀P明年仍上行，屆時或升到6至6.25厘。蔡指，今輪加P後，未必如上輪2018至19年加息周期般那麼快結束，儲局明年或仍維持相對高利率，恐到後年才會檢視通脹是否有機會回落而減息，相信P走勢會跟隨美息走向。

目前滙豐的港元儲蓄存款息率，倘存款額少於5,000元，利率為零；5,000元或以上，利率為0.001厘。中銀香港的港元儲蓄存款，結餘少於3,000元，利率為零；3,000元至100萬元以下，利率為0.001厘。不過，多間銀行已因應港元拆息上升，不斷上調定期存款息率。中銀香港、渣打等發鈔行，1個月定存年息已分別有1.5厘、1厘。

華僑永亨銀行經濟師姜靜指，多間銀行已加新造H按封頂息及定存息，顯示加P壓力愈來愈大，但港元流動性仍偏向充裕，未償還外滙基金票據續處於高水平，並隨時可向銀行體系釋出流動性，故大幅加P機會較小，預測本周加0.25厘。

銀行體系結餘 年底料跌破千億

上海商業銀行研究部主管林俊泓指，大部分港銀加P都會參考個別大型銀行的決定，但大型銀行活期及儲蓄存款規模龐大，不對稱加息在技術上雖並非不行，但可能會招來外界批評，相信大型銀行會同步上調P及存息。他續指，大型銀行面對存息上升帶來額外成本的影響，或比P升帶來收入增加的影響為大，故預計港銀本周加P或僅0.125厘，隨後年內餘下時間至明年的加息，每次幅度亦為0.125厘。

港元拆息急升，令港美息差略收窄，金管局已逾1個月沒承接港元沽盤。李若凡認為，美國本周加息後，息差會重新擴闊，套息誘因料增，港滙屆時會再觸及弱方兌換保證，銀行體系結餘年底跌穿1,000億元機會頗大，1個月、3個月港元拆息年底或見2.7厘、3.4厘。林俊泓料年底港滙仍觸7.85，體系結餘或剩500億至1,000億元。

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記者：胡學能