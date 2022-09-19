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【美股追蹤】聯儲局傳審查 高盛網上銀行業務

環球政經 01:07 2022/09/19

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外電報道，美聯儲局正向大型投行高盛(美：GS)旗下的網上零售銀行Marcus展開審查，並向高盛管理層就該業務進行質詢。該報導未有提及聯儲局審查所涉及的事項，僅指審查仍處於跟進程序，高盛對有關傳聞不予置評。

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為擴大消費金融業務，高盛於2016年推出Marcus，提供高息儲蓄戶口、高息存款證，以及免手續費的個人貸款。高盛原期望今年該業務能收支平衡，惟疫情增加達標難度，而該業務自推出以來已累計虧損40億美元。

高盛亦於上月披露正配合美國消費者金融保護局對集團信用卡帳戶管理運作的調查，涉及事項包括該行如何解決錯誤收款及退款過程。惟外界相信，有關調查涉及的罰款金額不大。

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

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撰文 : 李尚毅

高盛（Goldman Sachs，美：GS） 美股

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