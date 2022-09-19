【大行看法】晉裕黃子燊：港股難跌穿年內低位　科技股未必一面倒弱勢

晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊認為美國加息將收緊市場資金流，港股成交繼續偏淡，指數短期受壓，但未必會再跌穿年內低位18235點，而被市場睇淡的科技股，他認為投資者不需要太悲觀。

黃子燊預計加息周期拉長，對大市及資金成本均會構成壓力，指現時無風險利率超過3厘，已令市場不少投資產品無人問津。他指港股交投短期在未有催化劑支持下會繼續偏弱，指數下行壓力增加，但認為今年3月的低位未必會再跌穿。

經濟衰退抵銷本地銀行股利好因素

雖然部分市場人士認為本地銀行股可受惠加息周期，但黃子燊反而對行業態度審慎，認為息差雖有擴闊，但本地經濟弱勢，好壞因素抵銷，令板塊不見得會太受惠，始終經濟影響比息差更大。

至於科技股，他指出加息確實對高估值和高增長的科技股有影響，但認為中港股市與美股不同，港股除加息及經濟衰退因素外，中美政策、科技股加息、中美審計，及國內監管政策均會對市況有影響，並非單一因素決定。因此若科技行業有刺激政策出台，也有機會抵銷其他不利因素，故不必看得太淡。

黃子燊坦言現時市況較差，未有個別板塊太突出，散戶及基金也只落注防守性較高的板塊，他建議可以留意高息股。

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編輯：葉志偉