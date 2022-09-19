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【大行看法】法巴譚慧敏：恒指或下試3月低位　吼實兩大高息板塊

股市 06:45 2022/09/19

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美國8月份通脹按年升8.3%，出乎市場預期，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏預計9月份美國將加息0.75厘，香港亦將會跟加息。至於港股走勢，她預期指數會繼續有壓力，或要下試3月低位。

預期短期成交持續低迷

她指美國如加息0.75厘，利率將會升至3厘，持有美元吸引力大增，加上未來環球經濟衰退風險加劇，若美元作為安全資產又有高息，將對其他貨幣走勢會有影響。

譚慧敏認為港股會繼續受壓，或下試3月低位18235點，在聯儲局保持鷹派口徑下，要有催化劑才有機會轉勢。她指內地下月舉行的二十大會議最有可能成為催化劑，認為投資者可留意最高領導層的組成中，如有更多專注經濟的人士，市況或可變得樂觀，同時亦要留意內地防疫政策會否有大改變。預期在會議舉行前成交會持續低迷。

留意高息中資能源股

她建議投資者應分散投資及留意高息板塊，認為中資電訊股派息夠穩定，有值搏率；另外，油價雖然有所回落，但預期長遠會保持高位，故息率達8厘以上的中資能源股亦可留意。

銀行股方面，譚慧敏擔心內銀股的資產質素，反而本港及國際銀行股派息夠好，又受惠加息周期，波動相對科技股亦較小無。另外，她認為美股波動亦會影響中資科技股，審查審計底稿仍然是不明朗因素，故板塊只宜觀望。

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港股 恒生指數 投資策略 中資電訊股 經濟

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