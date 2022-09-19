【大行看法】光銀林樵基：恒指短綫窄幅上落　本地銀行股最值搏

港股上周再失守19000關，光銀國際董事總經理林樵基預期恒指短綫會繼續窄幅上落，18500點水平或會出現支持，惟資金流未有太大改變下，成交將繼續偏淡。板塊方面則預期本地銀行股會最值搏。

資金於中共二十大舉行前或加注

林樵基認為，港股走勢已大致反映加息因素，短期會在300點至500點的區間內上落，成交會持續偏低，在800億元附近，預計難以重返1000億元以上。要等待加息塵埃落定，資金在二十大舉行前有機會加注，才會帶旺股市。

板塊股份方面，他認為若本港在美國加息後跟隨加最優惠利率，本地銀行股將會最受惠，當中以恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） 會較看好，他指出全球經濟衰退影響及借貸增長放慢或有機會拖累銀行業務，惟認為風險仍然可控，始終息差拉闊會對銀行未來盈利增長有很大幫助。

至於市場較為關心的新經濟股，他指板塊累積跌幅不少，估計二十大之後政策穩定性加強，會對大型股份如科技股有支持。ATMX四大科技股中，他認為騰訊 （00700） 的大股東沽貨消息仍未消化，將會影響股價，故稍為看淡騰訊。

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編輯：葉志偉