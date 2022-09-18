【新股IPO】零跑汽車遞交上市申請　料今年錄重大淨虧損惟毛利率續改善

▲ 零跑汽車料今年錄重大淨虧損，惟毛利率可望進一步改善。

主打15至30萬元（人民幣，下同）中高端市場的中國電動車企零跑汽車申請在港上市，初步招股文件顯示，公司一直未錄毛利，更預告今年將錄重大淨虧損及經營現金流出。

單計今年首7個月，零跑交付了64,038輛電動車，按年升約2.5倍。公司稱計劃以每年推1到3款車型的速度，於2025年底前推出7款純電動車型，涵蓋各種尺寸的轎車、SUV及MPV。公司又計劃推出基於付費使用及訂閱模式的車內服務，開拓收入來源。

首季經調整後淨虧損按年增1.8倍

零跑收入分別來自汽車及部件銷售、汽車監管積分銷售，以及服務，共3部份。公司今年首季錄19.91億元收益，惟當中99.9%來自汽車及部件銷售，經調整後淨虧損為9.69億元。去年全年，零跑經調整後淨虧損26.28億元，按年擴大1.8倍。

今年首季扣除銷售成本後，零跑毛損按年大增2.9倍至5.29億元，因電池原材料成本高昂。對於零跑一直錄得毛損而非毛利，公司解釋其智能電動車及部件銷售處於早期階段，需加速生產及交付，以實現規模經濟，故銷售成本較高。

平均售價隨產品組合變化提高利好毛利率

不過，零跑毛利率有改善，由去年首季的-49.4%升至今年首季的-26.6%，次季進一步微升至-25.6%。公司解釋，主因是平均售價隨產品組合變化而提高，以及生產及交付量增加，促進規模經濟效益提升，導致每車平均製造成本大減。隨著擴大規模而持續管控成本及提高營運效率，零跑預計毛利率將進一步改善。

零跑保薦人為中金、花旗、摩根大通及建銀國際。市傳集資額10億美元（約78億港元）。

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記者：余倩敏