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【bitcoin】比特幣跌穿19000美元、以太幣勁插1成　分析料市場觀望美國加息

Hot Talk 10:57 2022/09/19

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【bitcoin】比特幣跌穿19000美元、以太幣勁插1成　分析料市場觀望美國加息

比特幣（bitcoin，BTC）再次失守20000美元，現跌6.17%，報18,800美元，以太幣（Ethereum，ETH）更插10.45%至1,302美元。

全球投資者等待美國聯儲局公布最新利率，比特幣為首的加密貨幣暴跌。隨著以太幣價格再度下跌，反映投資者對上周以太坊區塊鏈技術轉型的熱炒氣氛似乎已經退去。

美國若加息75點子 比特幣或再跌

加密基金BitBull Capital行政總裁Joe DiPasquale表示，比特幣並不能持續反彈，繼美國CPI數據高於預期，並且ETH合併最終被解為負面消息之後，市場出現回吐。DiPasquale稱，即將舉行的FOMC 將成為市場關鍵點，因為市場預計美國將加息75個基點，甚至會採取更加鷹派的措施。

但DiPasquale 樂觀地指出，如果FOMC會議中出現任何鴿派跡像，很可能會給市場帶來強勁的推升，如果加密貨幣因美國加息75個基點而進一步下跌，可能會形成短期底部。

SEC：權益證明區塊鏈技術或受聯邦證券法規監管

DiPasquale 認為，比特幣在20,000美元以下仍然具有吸引力，考慮在7,000 美元和 15,000 美元的水平增持，如果比特幣大幅突破向上，24,000美元將為第一個主要阻力位，然後是27,000美元。

美國證交會（SEC）主席Gary Gensler上周（15日）表示，被抵押的加密貨幣可能會受到聯邦證券法規的約束，Gensler又稱，權益證明（PoS，Prove of Stake）區塊鏈技術，即匯集持有權以生成新硬幣，具有類似投資合同的屬性，可能會將其置於其機構的職權範圍內。

值得留意是，以太坊正進行合拼，共識機制由工作證明（POW）轉變為權益證明（POS），意味有機會被納入SEC監管，但Gary Gensler表示，他並非針對特定代幣。

【理財要貼地】季季收息貼地攻略（上）　第四季、第一季組合高達7厘息！

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編輯：陳韻妍

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