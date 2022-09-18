凱萊英宣布 終止收購美國化學企業股權

醫藥股凱萊英(06821)宣布，經訂約方多輪討論並考慮到由於監管原因導致公司與美國化學企業Snapdragon圍繞未來發展規劃和對應措施尚無法達成一致，本公司、Merger Sub 及Snapdragon訂立終止協議，據此，本公司、Merger Sub及Snapdragon相互同意 終止合併協議，並就合併協議免除各方一切責任及義務。凱萊英認為，終止不會對集團的營運及財務狀況造成任何重大不利影響。公司仍將繼續與Snapdragon保持業務上的戰略合作。

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凱萊英年初曾宣布，擬積極尋求戰略收購及投資，以豐富其服務產品線，擴大全球佈局。 公司看好Snapdragon擁有強大的人才庫、豐富的海外客戶網絡及在創新藥物及API生產中 應用連續生產技術的尖端技術。收購有助公司進一步加強於小分子CDMO領域的研發實力，尤其是在連續生產技術方面，並透過Snapdragon現有客戶網絡擴大本公司的海外佈局。同時，Snapdragon也將與本公司美國波士頓研發中心形成協同，進一步縮短海外生物技術客戶服務半徑，顯著提升覆蓋包括大製藥公司和生物技術公司在內的服務能力，早期綁定創新藥臨床項目並助推更多有價值的創新藥上市。

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