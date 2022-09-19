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【英女王國葬】喬治王子夏洛特公主出席 有一重要角色

環球社會熱點 11:05 2022/09/19

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英女王伊利沙伯二世的國葬今日（19日）舉行，有指王儲威廉夫婦決定帶9歲長子喬治王子與7歲女兒夏洛特公主出席國葬，有指原因關乎王室繼承順序。喬治與夏洛特將於加入巡遊參與，至於威廉幼子以及哈里王子的一對子女，料不會出席國葬。

【英女王逝世】國葬幾時開始？如何收看儀式直播？ 【下一頁】

王室發言人周日（18日）宣布，家人集體決定帶喬治（Prince George）與夏洛特（Princess Charlotte）出席國葬。喬治與夏洛特在國葬儀式有重要角色，會參與巡遊走在英女王靈柩身後，排位將緊隨父母，在哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）前面。

英媒早前報道，原因是有資深王室顧問建議威廉（Prince William）與妻子凱瑟琳（Catherine，或稱凱特）帶喬治出席國葬，以向公眾傳遞喬治已成為英國王室第二順位繼承人的信息。

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考慮到喬治未來將會是英國君主，因此，王室内部認為喬治出席國葬有特別意義。

凱瑟琳早前透露，喬治已明白曾祖母離世的事實，但夏洛特與3歲的路易王子（Prince Louis）因年紀尚幼，仍不怎麽理解此事。

自英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）本月初駕崩以來，喬治、夏洛特及路易均未有於公眾場合現身。

王室專家早前估計，路易年紀太小料無法出席。

英國舉國默哀一分鐘 查理斯三世招待各國政要  【下一頁】

至於哈里與夫人梅根的3歲長子阿奇（Archie）與1歲多的女兒莉莉貝特（Lilibet），目前仍留在加州洛杉磯的寓所，阿奇與莉莉貝特料未必返英出席國葬。

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責任編輯：鄭錦玲

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