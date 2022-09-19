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【中國經濟】高盛：清零防疫政策影響中國GDP約4至5個百分點　料內地明年第二季才開關

宏觀解讀 07:00 2022/09/19

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【中國經濟】高盛：清零防疫政策影響中國GDP約4至5個百分點　料內地明年第二季才開關

內地實施嚴格防疫措施，今年來不同城市輪流封城，影響經濟活動。高盛指，部分市場參與者預期，內地將會於中共20大會議舉行後，顯著放寬防疫政策，但該行審視中央政策官員對醫療衞生及政治環境考量後，預期內地要到明年第二季才會重新開關，而且開關步伐不會一蹴而就。

零星的封鎖政策窒礙內房復甦

自2020年初以來，內地一直奉行清零防疫政策，為免疫情擴散，政府採取封城措施。高盛認為，現時內地的清零防疫措施，將會影響中國經濟增長約4至5個百分點，因零星的封鎖政策窒礙房地產行業復甦，疫情的不確定亦抑制商業情緒及投資，而且地方官員施政時也需要優先考慮疫情防疫，令政策空間縮小。

陳啟宗：內地處理疫情的方式讓全世界困惑【下一頁】

高盛指，當大部分國家都將長者接種疫苗列作優先考慮，內地長者的接種比率偏低，60歲以上接種3針疫苗的比率只有67%，加上醫療資源有限，均令內地短期難以重新開關。

高盛：內地經濟於2023年中至2024年中強勁反彈

不過，高盛預期，隨內地長者接種率提高，加上流感高峰期過去，兩會亦於明年3月完成，預期內地會於明年第二季開始放寬防控措施，只要內地只要重新開關，經濟便可迅速反彈，故此該行估計，內地經濟於2023年中至2024年中會有強勁增長。

吳光正：與全球「暢通便捷」聯繫是香港絕對命脈【下一頁】

高盛稱，內地能否重新開關仍存在高度不確定性，預期開關後會削弱經常帳數字，推高通脹壓力，同時宏觀經濟政策會有溫和正常化，並很大可能令中國金融市場投資者更願意承受風險，而且人民幣將溫和走強，這亦會推動原油需求，並對亞洲區貨幣及股市有利。

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編輯：陳韻妍

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