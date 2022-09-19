  • 28°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 09:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬聖喬治教堂

環球社會熱點 09:05 2022/09/19

分享：

分享：

英女王國葬周一（19日）舉行，英女王生前曾修改其國葬儀式安排。當日行程於英國當地時間上午6時半（香港時間下午1時半）開始，一直到夜晚7時半（香港時間周二早上2時半）正式下葬。

英女王國葬日英國放假 麥當勞等商舖停業 【下一頁】

  • 早上6時30分（ 香港時間下午1時30分）

瞻仰靈柩程序正式結束

  • 早上8時（ 香港時間下午3時）

西敏寺（Westminster Abbey）正式迎接來賓，包括世界各地王室成員及國家領袖。

  • 早上10時44分（香港時間下午5時44分）

英女王靈柩將由142名皇家海軍，用皇家海軍炮架車（State Gun Carriage）由西敏廳運載至西敏寺。該炮架車上次出現是1979年，當時為菲臘親王（Prince Philip） 舅父蒙巴頓伯爵（Lord Mountbatten）的葬禮，英女王父親喬治六世（George VI）1952年葬禮上亦有使用。

新任國王查理斯三世（King Charles III）、王儲威廉王子（Prince William）及哈里王子（Prince Harry）等王室成員也將護送炮架車到西敏寺。

  • 早上11時（香港時間下午6時）

葬禮正式開始，料將有2,000名賓客出席。國葬儀式由西敏寺座堂主任牧師大衛·霍伊爾（David Hoyle）主持，坎特伯雷大主教（archbishop of Canterbury）韋爾比（Justin Welby）將會講道，新任首相卓慧思（Liz Truss）亦會讀經。

英女王國葬幾時開始？如何收看儀式直播？ 【下一頁】

  • 早上11時55分（香港時間下午6時55分）

葬禮結束，當局亦會吹響簡短號角聲以示完結，然後全國默哀2分鐘，其後亦會鳴奏國歌。

  • 中午12時15分（香港時間夜晚7時15分）

英女王靈柩將被移至海德公園的威靈頓拱門（Wellington Arch），道路兩旁會有軍人及警員駐守，期間大笨鐘將每隔一分鐘敲響一次，海德公園則每分鐘都會鳴放禮炮，預料當地時間下午1時（香港時間夜晚8時）抵達威靈頓拱門。

護送隊伍將由加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）帶領，英國及其他英聯邦軍隊、警察及國民保健服務（NHS）成員亦會參與其中。王后卡米拉、威爾斯王妃凱瑟琳（Catherine，或稱凱特）、愛德華王子太太蘇菲及哈里王子太太梅根，將會坐車護送。

  • 下午3時（香港時間夜晚10時）

預計英女王靈車抵達溫莎堡（Windsor Castle），查理斯等一眾王室高級成員亦將抵達堡方庭（Quadrangle）。屆時塞瓦斯托波爾鐘（Sebastopol Bell） 及晚鐘塔（Curfew Tower）將每分鐘敲響一次，城堡外的廣場亦會有鳴槍致意。

  • 下午4時（香港時間夜晚11時）

英女王靈柩會移送至聖喬治教堂（St George's Chapel），準備舉行小型送葬儀式。儀式約有800名賓客出席，由溫莎主教大衛康納（David Conner）主持， 韋爾比亦會祝福。該儀式象徵英女王統治時期結束，置於其靈柩頂部的王冠及權杖亦會被取下。

當局其後會唱讚美詩歌，然後查理斯會將擲彈兵衛隊（Grenadier Guards）旗幟放在靈柩上。與此同時，宮務大臣帕克（Andrew Parker）將「折斷」其辦公室木杖放在靈柩上，象徵其作為英女王於王室内最高級別官員的任期完結。

君王風笛手（Sovereign's piper）吹奏祝福歌曲及國歌「天佑國王」。白金漢宮表示，該部分儀式因應英女王要求安排。

英國舉國默哀一分鐘 查理斯三世招待各國政要  【下一頁】

  • 下午4時45分（香港時間夜晚11時45分）

送葬儀式完結，查理斯等一眾王室成員離開聖喬治教堂。

  • 夜晚7時30分（香港時間周二早上2時30分）

王室舉行私人儀式，英女王將會被葬在王夫菲臘親王旁邊，墓碑上會刻著「伊利沙伯二世 1926-2022」（ELIZABETH II 1926-2022）。

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英女王逝世】英國舉國默哀一分鐘 查理斯三世招待各國政要
2022/09/18
【英女王逝世】英國舉國默哀一分鐘 查理斯三世招待各國政要
卡米拉讚英女王成功塑造自己角色 永遠銘記奶奶笑容
2022/09/18
卡米拉讚英女王成功塑造自己角色 永遠銘記奶奶笑容
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
2022/09/18
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與

你可能感興趣

【英女王逝世】英國舉國默哀一分鐘 查理斯三世招待各國政要
18:24 2022/09/18
【英女王逝世】英國舉國默哀一分鐘 查理斯三世招待各國政要
卡米拉讚英女王成功塑造自己角色 永遠銘記奶奶笑容
16:40 2022/09/18
卡米拉讚英女王成功塑造自己角色 永遠銘記奶奶笑容
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
17:13 2022/09/18
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
名人隕歿 皇室 英女皇 威廉王子 查理斯 卓慧思 英國 溫莎 香港

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
【英女王逝世】威廉哈里著軍裝守夜 8名孫輩首次參與
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月19日 時間09:00）
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
格魯吉亞擬全民公投 決定是否向俄羅斯開戰
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
英男請查理斯三世飲啤酒 英王一句話引全場爆笑
【英女王逝世】王歧山確認出席國葬 6國不獲邀（附名單） （第三版）
【英女王逝世】王歧山確認出席國葬 6國不獲邀（附名單） （第三版）
【英女王逝世】威廉哈里兄弟穿軍裝 為祖母守夜（不斷更新）
【英女王逝世】威廉哈里兄弟穿軍裝 為祖母守夜（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款