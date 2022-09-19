【英女王國葬】本港傍晚6時正式開始 與菲臘親王合葬

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【英女王國葬】邊個會出席？ 如何收看儀式直播？
英女王國葬周一（19日）舉行，英女王生前曾修改其國葬儀式安排。當日行程於英國當地時間上午6時半（香港時間下午1時半）開始，一直到夜晚7時半（香港時間周二早上2時半）正式下葬。
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瞻仰靈柩程序正式結束
西敏寺（Westminster Abbey）正式迎接來賓，包括世界各地王室成員及國家領袖。
英女王靈柩將由142名皇家海軍，用皇家海軍炮架車（State Gun Carriage）由西敏廳運載至西敏寺。該炮架車上次出現是1979年，當時為菲臘親王（Prince Philip） 舅父蒙巴頓伯爵（Lord Mountbatten）的葬禮，英女王父親喬治六世（George VI）1952年葬禮上亦有使用。
新任國王查理斯三世（King Charles III）、王儲威廉王子（Prince William）及哈里王子（Prince Harry）等王室成員也將護送炮架車到西敏寺。
葬禮正式開始，料將有2,000名賓客出席。國葬儀式由西敏寺座堂主任牧師大衛·霍伊爾（David Hoyle）主持，坎特伯雷大主教（archbishop of Canterbury）韋爾比（Justin Welby）將會講道，新任首相卓慧思（Liz Truss）亦會讀經。
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葬禮結束，當局亦會吹響簡短號角聲以示完結，然後全國默哀2分鐘，其後亦會鳴奏國歌。
英女王靈柩將被移至海德公園的威靈頓拱門（Wellington Arch），道路兩旁會有軍人及警員駐守，期間大笨鐘將每隔一分鐘敲響一次，海德公園則每分鐘都會鳴放禮炮，預料當地時間下午1時（香港時間夜晚8時）抵達威靈頓拱門。
護送隊伍將由加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）帶領，英國及其他英聯邦軍隊、警察及國民保健服務（NHS）成員亦會參與其中。王后卡米拉、威爾斯王妃凱瑟琳（Catherine，或稱凱特）、愛德華王子太太蘇菲及哈里王子太太梅根，將會坐車護送。
預計英女王靈車抵達溫莎堡（Windsor Castle），查理斯等一眾王室高級成員亦將抵達堡方庭（Quadrangle）。屆時塞瓦斯托波爾鐘（Sebastopol Bell） 及晚鐘塔（Curfew Tower）將每分鐘敲響一次，城堡外的廣場亦會有鳴槍致意。
英女王靈柩會移送至聖喬治教堂（St George's Chapel），準備舉行小型送葬儀式。儀式約有800名賓客出席，由溫莎主教大衛康納（David Conner）主持， 韋爾比亦會祝福。該儀式象徵英女王統治時期結束，置於其靈柩頂部的王冠及權杖亦會被取下。
當局其後會唱讚美詩歌，然後查理斯會將擲彈兵衛隊（Grenadier Guards）旗幟放在靈柩上。與此同時，宮務大臣帕克（Andrew Parker）將「折斷」其辦公室木杖放在靈柩上，象徵其作為英女王於王室内最高級別官員的任期完結。
君王風笛手（Sovereign's piper）吹奏祝福歌曲及國歌「天佑國王」。白金漢宮表示，該部分儀式因應英女王要求安排。
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送葬儀式完結，查理斯等一眾王室成員離開聖喬治教堂。
王室舉行私人儀式，英女王將會被葬在王夫菲臘親王旁邊，墓碑上會刻著「伊利沙伯二世 1926-2022」（ELIZABETH II 1926-2022）。
責任編輯：李俊儀