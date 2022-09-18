【美國加息】高盛料聯儲局未來兩次會議加快加息　降明年美國經濟增長預測至1.1%

▲ 高盛基於聯儲局未來兩次會議料加快加息，降明年美國經濟增長預測至1.1%。

高盛因應對聯儲局加快加息速度的預期，下調明年美國經濟增長預測。該行對2023年美國GDP增長預測，由之前的1.5%降至1.1%，但對美國今年增長預測則維持在0%不變。

與此同時，高盛亦將失業率預測由年底的3.6%升至約3.7%，2023及2024年的失業率預測，則分別由原來的3.8%及4%，升至4.1%及4.2%。

高盛過去兩周將9月份聯儲局的加息幅度預測，由之前的50點子升至75點子，對11月議息會議的預測加幅，亦由25點子升至50點子，並預期儲局最終於今年底加息至4厘至4.25厘。

高盛解釋，美國加息速度加快，連同近期金融條件收緊，意味當地增長與就業前景將於明年惡化。該行又指，美國增長低於其趨勢水平，是令工資與通脹回落的必要條件。

更多美股新聞

相關文章：

【美國加息】美國前財長薩默斯：若儲局加息猶豫不決 將造成更大經濟損害

【美國加息】《黑天鵝》作者：長期零利率政策製造無數泡沫、40歲以下乏投資市場經驗 「大家在迪士尼度過了無憂無慮的15年」

【美國加息】景順趙耀庭：通脹危機未除、美息年底料接近4.5厘 10年債息或見近5厘水平

記者：余倩敏