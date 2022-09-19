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【英女王國葬】周一列為英國假期 超市、麥當勞等局部停業

環球社會熱點 12:05 2022/09/19

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英女王伊利沙伯二世的國葬今日（19日）舉行，英王查理斯三世將今日定為英國公眾假期。多家企業包括Tesco等大型超市，以及麥當勞等連鎖餐廳為悼念英女王，早前已宣布於英女王國葬當日暫停營業。

【英女王逝世】國葬幾時開始？如何收看儀式直播？  【下一頁】

英國舉國默哀一分鐘 查理斯三世招待各國政要  【下一頁】

雖然英國政府宣布，全國企業並無義務於英女王國葬當日暫停營業，但仍有多間商舖自發宣布暫停營業一天。

  • 麥當勞

為紀念英女王及讓旗下所有員工表達敬意，英國全線分店於國葬當日午夜至下午5點期間，暫停營業。 

  • Tesco

英國所有大型分店當日全天候暫停營業，當日也會暫停所有送貨上門服務。旗下便利店Tesco Express由下午5點起營業，只有倫敦市中心及溫莎一帶的少數分店維持全日營業，以方便參加悼念活動的公眾。

  • Morrisons

英國全線分店全日暫停營業，但各油站的分店店由下午5點起營業。

  • Aldi、Lidl

英國全線分店全日暫停營業

  • Sainsbury’s

全日暫停全線分店及網購服務，但便利店及油站的分店會於下午5點至晚上10點營業。油站會於早上5點至晚上10點營業。

  • John Lewis、Waitrose

英國大部分分店全日暫停營業，部分Waitrose分店或會維持服務，方便參加悼念活動的公眾。

  • Asda

周日午夜起關閉，直至周一下午5點國葬儀式後重新開放，網購送貨服務期間也會暫停。

此外，多間零售商也宣布暫停營業，包括 Zara、JD Sports、Poundland、B&Q、Dunelm、宜家（IKEA）、Primark、Apple和Harrods。

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責任編輯：鄭錦玲

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