【水果商機】新興「散水果」受年輕人歡迎　商戶推小型水果禮盒成功吸客

▲ 近期新興的「散水果」深受年輕人歡迎，認為用作散水禮物不失禮且夠特別，有水果禮店於近期推出相應產品後，隨即收到不少查詢及定單。（受訪者提供圖片）

香港有「散水餅文化」，不少商店以各式各樣蛋糕、甜品作招徠，惟隨著大眾追求健康飲食，這些蛋糕、甜品可能不再是消費者的選擇。近期新興的「散水果」深受年輕人歡迎，認為用作散水禮物不失禮且夠特別，有水果禮店於近期推出相應產品後，隨即收到不少查詢及定單。

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▲ 水果禮店「小豆屋」創辦人黃少琴反映，初時推出「散水果」只是抱著嘗試的心態，沒想到於社交平台發佈產品照片後，隨即收到不少查詢及定單。（受訪者提供圖片）

水果禮店「小豆屋」創辦人黃少琴反映，初時推出「散水果」只是抱著嘗試的心態，沒想到於社交平台發佈產品照片後，隨即收到不少查詢及定單。「原來很多消費者喜歡這個概念，覺得散水果健康且包裝精美，用來作為散水禮物不失禮，而且夠特別。」

從收到客人查詢起，黃就會提供當造水果的資料作建議，確認定單後就會著手設計卡牌及預訂水果，所有散水果都需當天包裝以確保水果新鮮。不過，推出「散水果」時亦遇到挑戰。黃坦言：「客人對這類新產品沒有概念，最重要是提供資訊透明度。因為消費者未必了解產品內容，例如每份散水果的份量、水果品種等，市場上又無同類型產品，難以比較及格價，故需詳細講解產品內容。」

賣客製化小型水果禮盒

黃表示，該企主攻一般水果店忽視、較小型的市場，售賣客製化小型水果禮盒，禮盒只有2至4款水果。「一般水果店不會銷售這類型的水果禮品，因為每單生意只能賣2至3款水果，相比所花的人力物力，並不划算。產品利潤少，惟時間跟人力成本高，不如直接賣水果更直接。」

她提到，一般果籃的水果配搭及設計大同小異，方便企業控制及不需太多技巧，惟客人在款式及數量上卻沒有太多選擇。她正是睇準市場空隙，製作「客製化水果禮盒」、「小型水果禮盒」等產品，開拓客源。

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記者：李智美