【美股一周前膽】聚焦聯儲局議息　高盛下調美國經濟增長預測（附數據表）

▲ 【外圍一周前膽】聚焦聯儲局議息 高盛下調美國經濟增長預測（附數據表）

市場關注本周美國聯儲局議息會議，最新數據顯示，聯儲局9月加息0.75厘的機會高達82%，加息1厘的機會率則為18%，意味市場已預期加息0.75厘為「最低消費」。

法巴指短期對美股看法審慎

法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏預期聯儲局將加息0.75厘，又指9月份會議後聯儲局將會有新的點陣圖，預期當局對經濟增長預測會再調低，通脹預期會繼續推高，終端利率（Terminal Rate）預計也會上升。

譚慧敏估計美元強勢仍會持續，要待未來幾個月更多經濟數據轉差，加息步伐才會有機會放緩，又擔心美國明年經濟會出現衰退，她指雖然美股已出現調整，但調整幅度仍未反映衰退情況，以往美國踏入衰退，股市調整幅度最起碼也有30%至40%，反而現時市場對企業盈利預期仍然樂觀，今明兩年預測企業盈利仍有增長，顯示盈利預期都調整幅度不足，故短期對美股看法審慎。

高盛調高失業率預測

高盛除將9月份加息幅度上調至0.75厘外，更下調了明年美國經濟增長預測，由早前預期今年第四季至明年底GDP增長1.5%，降至最新明年增長僅1.1%。

該行預計聯儲局將在今年剩餘時間內採取更積極的緊縮政策，金融狀況收緊下，明年增長和就業前景均會惡化，認為會推高失業率，預計到年底失業率將從3.6%上升到3.7%，到2023年底升至4.1%，較早前預測3.8%為高。

高盛又預期聯儲局在11月和12月加息0.5厘，聯邦基金利率今年年底最高可達4%至4.25%到今年年底。

美國本周重要數據一覽 日期 項目 預測 前值 19/09/22 9月NAHB房屋市場指數 47 49 20/09/22 8月新屋開工 145萬間 144.6萬間 21/09/22 8月二手樓銷售 470萬間 481萬間 22/09/22 美國聯儲局公布議息結果 首領失業救濟金人數 21.7萬 21.3萬 連續申領失業救濟金人數 139.8萬 140.3萬 8月領先指數 -0.1% -0.4% 9月堪薩斯城聯邦製造業企業活動指數 5 3 23/09/22 9月標普全球製造業PMI初值 51.3 51.5 9月標普全球服務業PMI初值 45.5 43.7 9月標普全球綜合業PMI初值 46 44.6

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編輯：葉志偉