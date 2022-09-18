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【美股業績】高盛美國線上零售銀行業務Marcus　據報遭聯儲局審查

股市 18:33 2022/09/18

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高盛美國線上零售銀行業務Marcus，據報遭聯儲局審查。

高盛（美：GS）的線上零售銀行業務「Marcus by Goldman Sachs」據報遭到聯儲局審查。外電引述消息指，儲局最近數周曾就有關業務質詢高盛管理層，且有關審查已超出儲局的恒常監管。報導未有提及審查所涉事項，僅引述消息稱審查仍處於跟進程序，高盛方面則對報導不予置評。

「Marcusy by Goldman Sachs」是高盛2016年推出的線上銀行服務，主打大眾零售市場，提供高息儲蓄戶口、高息存款證，以及免手續費的個人貸款。集團原定該服務今年便會達到收支平衡，但推出至今累計虧損已逾40億美元。受疫情影響，高盛近期亦對該業務態度轉趨審慎。

不僅聯儲局，「Marcusy by Goldman Sachs」亦惹來美國其他監管機構的注視。高盛8月初於一則監管公告中披露，正配合美國消費者金融保護局對集團信用卡帳戶管理運作的調查，涉及事項包括該行如何解決錯誤收款及退款過程。外界估計，美國消費者金融保護局的調查，只會為該行帶來有限罰款及運作整改。

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